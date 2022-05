Apples Musik-App wirft teils andere Apps aus dem Dock

Ein Fehlverhalten von Apples Musik-App für das iPhone hat für Spekulationen gesorgt und Verschwörungstheorien provoziert. Der Entwickler Kevin Archer zeigt in einem Video, wie er die Musik-App aus dem App Store lädt und diese dann ungefragt ihren Konkurrenten Spotify im iPhone-Dock ersetzt.

Seems like if you download the Apple Music app from App Store, it will automatically appear on your device (iPhone) dock, more than this, it will change any other 3d party app with the Music app. If on your dock, you only have Apple apps it won't do anything. pic.twitter.com/c0pkO9G2pq

— Kevin Archer (@IM_Kevin_Archer) May 5, 2022