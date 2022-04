AirTags im 4er-Pack für 89 Euro – Eve Energy für 25 Euro

Der Produktbeschreibung zufolge handelt es sich um das aktuelle Modell, das neben Bluetooth auch die Anbindung über Thread unterstützt. Seid euch darüber bewusst, dass ihr hier einen HomePod mini als Gateway für ein bestmögliches Benutzererlebnis benötigt. Unsere Produktempfehlungen tendieren hier weiterhin in Richtung der in großer Zahl verfügbaren Konkurrenzprodukte mit WLAN-Unterstützung.

Im Rahmen seiner CyberDeals lockt der Online-Händler Cyberport jede Woche mit – in der Stückzahl allerdings oft stark begrenzten – Sonderangeboten, darunter oft auch Apple-Zubehör. Am heutigen Donnerstag findet ihr hier neben Saugrobotern, Kaffeemaschinen und diversen weiteren Geräten auch Apples Magic Mouse und die AirTags im Preis reduziert.

