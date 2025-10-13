iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 356 Artikel

Verkaufsstart im Herbst 2026

Apples Klapp-iPhone: Das Foldable könnte doch günstiger werden
Artikel auf Mastodon teilen.
31 Kommentare 31

Apple arbeitet weiterhin an einem faltbaren iPhone und könnte die Herstellungskosten für das neue Gerät niedriger halten als zunächst angenommen. Ausschlaggebend dafür ist das Scharnier, das für diese Geräteklasse eine zentrale mechanische Komponente darstellt.

Fast 50% günstiger als angenommen

Branchenanalysen zufolge wird der durchschnittliche Stückpreis des Scharniers bei Serienfertigung lediglich 70 bis 80 US-Dollar betragen. Frühere Schätzungen waren von bis zu 120 US-Dollar ausgegangen. Die Einsparung ergibt sich nicht aus billigeren Materialien, sondern aus Verbesserungen im Montagekonzept und einer effizienteren Skalierung durch Apples langjährigen Fertigungspartner Foxconn.

Klapp Iphone

Foxconn hat gemeinsam mit dem taiwanischen Scharnierhersteller Shin Zu Shing ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, das etwa zwei Drittel der Scharnieraufträge übernehmen wird. Foxconn hält die Mehrheit in diesem Konstrukt und bestimmt die strategische Ausrichtung. Der verbleibende Anteil von rund 35 Prozent geht an den US-Zulieferer Amphenol, der sich offenbar weniger aktiv an Apples Ausweitung der Produktion beteiligt hat.

Hohe Marge oder attraktiver Einstiegspreis

Die geringeren Herstellungskosten beim Scharnier eröffnen Apple unterschiedliche Spielräume. Denkbar ist, dass das Unternehmen die Ersparnis zur Verbesserung der eigenen Marge nutzt. Ebenso möglich wäre ein vergleichsweise attraktiver Einführungspreis, um im Wettbewerb mit etablierten Anbietern wie Samsung oder Huawei gezielt Marktanteile zu gewinnen.

Ob die geringeren Produktionskosten auch zu niedrigeren Endverbraucherpreisen führen, bleibt derzeit also noch offen. Denkbar ist auch, dass Apple zunächst höhere Gewinnspannen erzielt, um den Entwicklungsaufwand und den Bau der neuen Fertigungslinien abzufedern. Der Marktstart des ersten faltbaren iPhones wird aktuell für Herbst 2026 erwartet.
13. Okt. 2025 um 16:38 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    31 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Da wird das Einstiegsmodell wohl bei ca. 1.800,– € liegen.

    Antworten Melden

  • Sie werden sicherlich einen 50:50 Plan fahren.

    Der Einstiegspreis wird nicht exorbitant hoch – das sichert Marktanteile und sichert überhaupt einen erfolgreichen Markteintritt.
    Aber die Marge wird trotzdem steigen, um Ausgaben wieder reinzuholen und den Aktionären ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern!

    Also… WinWin.

    Antworten Melden

  • Hat schon mal jemand gehört / gelesen, wie groß es Display sein soll ?

    Antworten Melden

  • Hoffe zumindest, dass die Ränder nicht so breit werden, wie auf dem Bild.

    Antworten Melden

  • Naja ein um 50$ günstigeres Scharnier ist bei 2000€ vernachlässigbar.

    Antworten Melden

  • Apple und günstig? Das sind zwei Gegensätze wie arm und reich oder Tag und Nacht… ;-)

    Antworten Melden

  • Tja, der Verkaufspreis von Apple hat aber mal fast gar nichts mit den Produktionskosten zu tun.
    Solange man glaubt, dass die iPhone Kunden das ding für 1200€ kaufen werden, wird man da keinen ct. nachgeben, nur weil eine der teuersten Komponenten 50% günstiger ist.

    Antworten Melden

    • Die Preise sind nur in Europa so abgehoben hier in den USA kostet das iPhone je nach Modell mal locker 500€ weniger. Hat man Glück und ist Soldat kann man es teilweise noch günstiger bekommen. Also hier drüben ist Apple von den Preisen weniger Premium. Airpodsmax bekomme ich hier im NEX für ca 300€ umgerechnet neu und original verpackt…

      Antworten Melden
  • Icke Und Mein Iphone

    Der Verdienst liegt im Einkauf.. also bei Apple dann 50% drauf

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Lustig mit wieviel Elan hier eine Sollbruchstellen thematisiert wird

    Antworten Melden

    • Ah du bist also auch ein Werkstoffwissenschaftler und kannst dies bereits aus einen fiktiven Computergenerierten Bild ableiten…

      Antworten Melden

      • Nö, aber wenn Material „arbeitet“ gibt es Verschleiß! Und da so eine Komponente, die jede Menge arbeitet, allgemein beim Alltagsgegenstand nicht geschont wird und von Ingenieuren und BWLern auf den Kleinsten nennen reduziert wird hab ich da eine Vorahnung! Hinge-Gate!

      • Nichts geht über Memory Stahl

  • Für 1500-1700 würde ich es mir überlegen. iPhone Pro Max liegt auch schon bei 1550€ aktuell.
    Glaub folds sind die Zukunft

    Antworten Melden

  • Also statt 5000€ nur 2500€ xDxDxD
    Das wird so ein Rohrkrepierer wie die Vision xD

    Antworten Melden

  • Würth stellt auch Scharniere her – aber da kommen die vermutlich Appleintern mit dem Umlaut nicht klar. ;-)

    Antworten Melden

  • Schwer vorstellbar, dass ein in derartig großen Stückzahlen hergestelltes Scharnier so teuer sein soll.

    Antworten Melden

  • Ich finde die Tastatur beim gezeigten Modell eher unpraktisch.
    Zweimal „T“ und zweimal „F“ .. dafür fehlen andere Buchstaben. ;) *humor*

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42356 Artikel in den vergangenen 6618 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven