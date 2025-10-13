Apples Klapp-iPhone: Das Foldable könnte doch günstiger werden

Apple arbeitet weiterhin an einem faltbaren iPhone und könnte die Herstellungskosten für das neue Gerät niedriger halten als zunächst angenommen. Ausschlaggebend dafür ist das Scharnier, das für diese Geräteklasse eine zentrale mechanische Komponente darstellt.

Fast 50% günstiger als angenommen

Branchenanalysen zufolge wird der durchschnittliche Stückpreis des Scharniers bei Serienfertigung lediglich 70 bis 80 US-Dollar betragen. Frühere Schätzungen waren von bis zu 120 US-Dollar ausgegangen. Die Einsparung ergibt sich nicht aus billigeren Materialien, sondern aus Verbesserungen im Montagekonzept und einer effizienteren Skalierung durch Apples langjährigen Fertigungspartner Foxconn.

Foxconn hat gemeinsam mit dem taiwanischen Scharnierhersteller Shin Zu Shing ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, das etwa zwei Drittel der Scharnieraufträge übernehmen wird. Foxconn hält die Mehrheit in diesem Konstrukt und bestimmt die strategische Ausrichtung. Der verbleibende Anteil von rund 35 Prozent geht an den US-Zulieferer Amphenol, der sich offenbar weniger aktiv an Apples Ausweitung der Produktion beteiligt hat.

Hohe Marge oder attraktiver Einstiegspreis

Die geringeren Herstellungskosten beim Scharnier eröffnen Apple unterschiedliche Spielräume. Denkbar ist, dass das Unternehmen die Ersparnis zur Verbesserung der eigenen Marge nutzt. Ebenso möglich wäre ein vergleichsweise attraktiver Einführungspreis, um im Wettbewerb mit etablierten Anbietern wie Samsung oder Huawei gezielt Marktanteile zu gewinnen.

Ob die geringeren Produktionskosten auch zu niedrigeren Endverbraucherpreisen führen, bleibt derzeit also noch offen. Denkbar ist auch, dass Apple zunächst höhere Gewinnspannen erzielt, um den Entwicklungsaufwand und den Bau der neuen Fertigungslinien abzufedern. Der Marktstart des ersten faltbaren iPhones wird aktuell für Herbst 2026 erwartet.