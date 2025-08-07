Apple fragt gezielt nach faltbarem iPhone: Start 2026 erwartet

Apple führt derzeit eine Online-Umfrage unter deutschsprachigen iPhone-Nutzern durch. Darin erkundigt sich das Unternehmen unter anderem nach den Erwartungen an das nächste Smartphone. Neben Kriterien wie Handhabung, Größe und Preis-Leistungs-Verhältnis steht dabei auffällig auch die Frage nach einem faltbaren Design im Fokus.

Die Auswahl reicht von „äußerst wichtig“ bis „überhaupt nicht wichtig“. Die Platzierung dieser Frage lässt darauf schließen, dass Apple das Marktinteresse an einem faltbaren iPhone konkret prüft. Parallel dazu verdichten sich die Hinweise auf eine Einführung eines solchen Geräts im Jahr 2026.

Technische Details und erwartete Ausstattung

Im Laufe der vergangenen Jahre haben mehrere Branchenbeobachter, Analysten üblicherweise gut unterrichtete Hinweisgebern übereinstimmend berichtet, dass Apple an einem Gerät mit einem sogenannten Book-Style-Faltmechanismus arbeitet. Dieses Konzept ähnelt Samsungs Galaxy Z Fold, bei dem das Gerät wie ein Buch aufgeklappt wird.

Im geschlossenen Zustand soll ein äußeres 5,5-Zoll-Display zur Verfügung stehen, beim Aufklappen erscheint ein etwa 7,8 Zoll großes Hauptdisplay. Apple will durch den Einsatz eines Metallträgers im Inneren eine weitgehend faltenfreie Anzeige ermöglichen. Das Gehäuse soll aus Titan gefertigt sein. Die Scharniermechanik basiert laut Analysten auf einer Mischung aus Titan, Edelstahl und sogenanntem Liquid Metal, um Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Für die Kameraausstattung sind zwei rückseitige Linsen mit je 48 Megapixeln sowie Frontkameras für beide Gerätezustände vorgesehen. Entgegen aktueller iPhone-Modelle wird der Einsatz von Touch ID anstelle von Face ID erwartet, um Bauraum im Inneren zu sparen. Der Akku soll durch kompaktere Komponenten eine höhere Energiedichte erreichen. Auch dies spricht für eine Ausrichtung auf eine längere Laufzeit trotz großem Bildschirm.

Preis, Zeitplan und Marktstrategie

Der Einstiegspreis des neuen Modells soll zwischen 1.900 und 2.500 Euro liegen. Damit würde es sich nicht nur klar im oberen Premiumsegment, sondern auch oberhalb der Pro-Max-Modelle positionieren. Die Serienfertigung soll Ende 2025 bei Foxconn anlaufen. Analysten rechnen mit einem Verkaufsstart im Herbst 2026 als Teil der iPhone-18-Reihe. Bereits im Folgejahr könnte Apple laut Prognosen über zehn Millionen Geräte verkaufen.