Vevor-Kühlbox mit App-Anbindung ausprobiert

Die Temperatureinstellung lässt sich auch schnell und einfach direkt über das Bedienfeld an der Kühlbox selbst erledigen. Will man jedoch den Arbeitsmodus verändern oder aber den Batterieschutz aktivieren, kommt man mithilfe der App schneller ans Ziel. Das Bedienfeld der Box erwartet dann nämlich eine weniger intuitive Interaktion unter Verwendung des Einstellungsknopfs, hier ist die App mindestens eine gute Ergänzung.

Generell lässt sich die Innentemperatur zwischen -20 und +20 Grad Celsius regeln und die Vevor-Kühlbox kann dabei wahlweise über 230 Volt oder eine Autosteckdose mit Strom versorgt werden. Wenn schnell heruntergekühlt werden muss, steht hierfür eine Max-Option zur Verfügung und im Innenraum herrschen schon nach rund 20 Minuten Temperaturen unter 0 Grad. Ansonsten reicht die Eco-Stufe aus, um den Inhalt dauerhaft auf der gewünschten Temperatur zu halten. Sowohl die eingestellte als auch die aktuelle Innentemperatur lassen sich über das in die Box integrierte Display sowie per App ablesen – zur App kommen wir unten noch etwas ausführlicher.

Mit Blick auf den vergleichsweise günstigen Kaufpreis kann man mit diesen Einschränkungen unserer Meinung nach aber gut leben. Der eigentlichen Funktion der Kühlbox tut dies keinen Abbruch und diese kann ansonsten auch mit ein paar guten Zusatzfunktionen aufwarten. Positiv ist uns direkt beim Auspacken der in den Boden der Kühlbox eingeschraubte Ablauf aufgefallen, was eine Reinigung der Kiste deutlich vereinfacht.

Ein paar Abstriche im Vergleich zu teureren Modellen müsst ihr hier natürlich machen. Zunächst einmal ist hier lediglich eine Kühlkammer vorhanden, ihr könnt also keine unterschiedlichen Kühlzonen einrichten oder gar nebenbei noch Eis bereiten. In Sachen Verarbeitung handelt es sich hier um eine Kunststoffbox, die für sich zwar solide wirkt und auch gut isoliert, jedoch nichts mit dem im Produktname aufgeführten Begriff „Edelstahl“ zu tun hat – dieser bezieht sich vermutlich auf den ausziehbaren Teleskopgriff. Und auch bei den seitlichen Griffen gibt es Punktabzug, man kann die Box damit zwar gut alleine hochnehmen, weil man die Hände dann gegeneinander und die Box an den Körper drückt, beim Tragen zu zweit geben sie jedoch wenig Halt und sollten tiefer oder anders geformt sein.

