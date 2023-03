MeinELSTER+ lässt sich jetzt mit ELSTERSecure verwenden

Mit MeinELSTER+ ist seit wenigen Wochen eine neue App zur Unterstützung bei der Steuererklärung über das von Bund und Ländern getragene Steuerportal ELSTER verfügbar. Im Zusammenhang mit der Bereitstellung der App musste sich das für die Entwicklung zuständige Bayerische Landesamt für Steuern allerdings auch ankreiden lassen, dass die Verknüpfung mit dem persönliche ELSTER-Konto ausschließlich mithilfe einer Zertifikatsdatei und nicht über die offizielle Authentisierungs-App ElsterSecure möglich ist. Hier haben die Entwickler nun entsprechend nachgebessert.

Mit der neu veröffentlichten Version 56.0.0 von MeinELSTER+ wurde die Option hinzugefügt, die Anwendung auch im Zusammenspiel mit der ELSTERSecure-App zu verwenden. Damit bringt MeinELSTER+ nun auch all jenen Smartphone-Nutzern Vorteile, die auf die Möglichkeit setzen, sich mithilfe von ElsterSecure anstelle des traditionellen Zertifikatslogins anzumelden.

Belegscanner mit Archivfunktion

MeinELSTER+ macht das iPhone gleichermaßen zum Belegscanner und einer Belegverwaltung für all jene Dokumente, die man im Zusammenhang mit seiner Steuererklärung berücksichtigen will und für das Finanzamt aufbewahren muss. Mithilfe der App kann man die Belege schon über das laufende Jahr hinweg fotografieren und in digitaler Form aufbewahren, um diese beim Verfassen der Steuererklärung dann in digitaler Form an das ELSTER-Portal zu übermitteln.

Generell kann man davon ausgehen, dass das Finanzamt die mit MeinELSTER+ erfassten Originalbelege nicht mehr sehen will. Als Steuerzahler ist man allerdings dazu verpflichtet, diese für den Fall eventueller Rückfragen aufzubewahren.

Die Verwaltung der Belege mithilfe der App wird unter anderem durch eine integrierte Funktion zur Texterkennung erleichtert. Auf Basis dieser Textanalyse kann man auch wichtige Bereiche der Belege markieren, um darauf basierend vom ELSTER-System unterstützende Hinweise den jeweiligen Beleg betreffend zu erhalten.