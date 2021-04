Apples Frühlingsfarben: Neue iPhone-Hüllen kündigen sich an

Es wird Zeit für das nächste Apple-Event. Mittlerweile vertreiben wir uns schon die Zeit damit, über Apples kommende Zubehörfarben zu spekulieren. Einem Twitter-Post zufolge sind Apples neue iPhone-Hüllen in Frühjahrsfarben schon bereit zum Verkauf.

Apples Silikon-Cases für das iPhone werden dem zufolge demnächst in vier neuen, von Apple wohl Pistazie, Capri-Blau, Cantaloupe und Amethyst genannten Farbtönen erhältlich sein. Es ist anzunehmen, dass die Farbauswahl der Armbänder für die Apple Watch zumindest bei einem Teil der Modelle ebenfalls erweitert wird.

Im Grunde genommen ist die Veröffentlichung von Apple-Zubehör in neuen Farben längst überfällig. In den vergangenen Jahren wurden die neuen Frühjahrsfarben für iPhone-Hüllen und Apple-Watch-Armbänder stets in der zweiten März-Hälfte passend zum kalendarischen Frühlingsanfang präsentiert. Bereits in zwei Monaten steht steht im Juni normalerweise dann schon die nächste Aktualisierung des Angebots mit der Einführung von Apples Sommer-Kollektion an. Erste Hinweise auf die nun offenbar anstehenden neuen Zubehörfarben gab es bereits zu Monatsbeginn.