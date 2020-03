Apples Entwickler-App rüstet sich für die Online-WWDC

Apple bereitet seine iOS-App für Entwickler auf die in diesem Jahr erstmals online stattfindende Entwicklerkonferenz WWDC vor. Mit der neuen Version 8.1 bietet die Anwendung die Möglichkeit zur Anpassung der Wiedergabegeschwindigkeit von Videos. Zudem wurde die Integration von Videoabschriften und der Teilen-Funktion verbessert.

Apple hat die App im November umfassend überarbeitet und in diesem Zusammenhang auch mit dem neuen Namen „Apple Developer“ belegt. Zuvor war die Anwendung als „WWDC-App“ bekannt. Apple will die App jedoch nicht lediglich als Begleit-App für die Konferenz verstanden wissen, sondern Entwickler damit über das komplette Jahr hinweg unterstützen.

Apples Entwicklerkonferenz WWDC wird in diesem Jahr erstmals in ihrer Geschichte ausschließlich online stattfinden. Apple reagiert damit auf die aktuelle Situation, hat aber über die Absage der WWDC in ihrer ursprünglichen Form hinaus bislang keine Details genannt. Dies ist verständlich, denn mit Blick auf die weltweit eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten ist noch nicht einmal sicher, ob die Veranstaltung – auch online – bereits im Juni stattfinden kann. Die Möglichkeiten bezüglich der Vorbereitung dürften massiv eingeschränkt sein. Apple plant, die digitale Konferenz mit einem umfangreichen Programm aus Entwickler-Sessions durchzuführen. Auch auf die traditionelle Keynote soll nicht verzichtet werden, allerdings soll auch diese Veranstaltung in diesem Jahr vor einem leeren Saal stattfinden.