FreeYourMusic überträgt Wiedergabelisten zwischen Musikdiensten

Den Sync-Dienst FreeYourMusic haben wir vor drei Jahren erstmals vorgestellt. Damals war die Anwendung noch unter dem Namen Stamp bekannt und von besonderem Interesse für Nutzer, die von Spotify zu dem noch jungen Apple Music wechseln und dabei nicht auf ihre bereits vorhandenen Wiedergabelisten verzichten wollten. Doch die FreeYourMusic beschränkt sich keinesfalls auf diese beiden Dienste, sondern unterstützt darüber hinaus auch Amazon Music, Tidal und YouTube Music.

Mit der neu veröffentlichten Version 5.0.2 legt die iOS-Version der App einen überraschend großen Versionssprung hin – zuvor war 1.15.3 aktuell. Die Neuerungen halten sich dabei allerdings in Grenzen – immerhin sollen die in den vergangenen Monaten aufgetretenen Login-Probleme bei den Streamingdiensten damit behoben werden. Das wird besonders Bestandskunden der in der Vollversion 10,99 Euro teuren App freuen. Zudem kann FreeYourMusic den Abgleich von Wiedergabelisten nun auch automatisch und im Hintergrund durchführen.

Testen könnt ihr die App inklusive der Übertragung von bis zu zehn Titeln kostenlos. Den Preis für die Vollversion haben wir oben schon genannt. Wer Stamp dafür verwenden will, sich komfortabel zwischen den regelmäßig verfügbaren Gratis-Testphasen der verschiedenen Musikdienste hin und her zu hangeln, muss diese 11 Euro in seine Rechnung mit einbeziehen.