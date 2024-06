Apples Entwickler-App ist bereit für die WWDC24

Knapp eine Woche noch, dann startet am Montag die diesjährige Entwicklerkonferenz von Apple. Im Vorfeld der WWDC24 wurde nun noch Apples Entwickler-App für das iPhone, iPad und den Mac aktualisiert und mit letzten Vorbereitungen für die Veranstaltung ausgestattet.

Die aktualisierte Version der App zeigt sich nicht nur für die diesjährige Veranstaltung gerüstet, sondern kommt auch mit verschiedenen kleineren Optimierungen und Fehlerbehebungen. Unter anderem lassen sich die in der App angebotenen Videos auf dem iPhone jetzt ganz einfach bildschirmfüllend ansehen, wenn man im Querformat auf das kleine Videosymbol tippt. Zudem erhalten Nutzer der App nachdem ein Video abgespielt wurde ein ebenfalls zum Thema passendes Video als Vorschlag angezeigt.

Neue iMessage-Sticker zur WWDC

Apple hält mit der WWDC-App auch weiterhin an der Tradition der iMessage-Sticker fest. Auch in diesem Jahr hat die Anwendung wieder neue Grafiken im Gepäck, die sich beispielsweise in iMessage-Chats oder in FaceTime verwenden lassen.

Neben zeitgemäßen Grafiken wie einer Apple Vision Pro oder dem WWDC-Logo finden sich hier auch ein paar Apple-Motive im Retro-Stil oder eine Stilisierung von Apples Firmenzentrale Apple Park.

Livestream auf YouTube schon vorbereitet

Apples Entwicklerkonferenz beginnt auch in diesemJahr wieder mit einer Keynote, in deren Rahmen die neuen Versionen von iOS, macOS und den restlichen Apple-Betriebssystemen vorgestellt werden. Neue Hardware steht in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht auf dem Programm.

Die Veranstaltung beginnt am Montag, dem 10. Juni 2024 um 19 Uhr unserer Zeit und wird auf verschiedenen Kanälen live übertragen. Auf YouTube hat Apple den Livestream zur WWDC24 bereits vorbereitet und mit einer Platzhalterseite versehen. Alternativ dazu kann man die Vorstellung von iOS 18, macOS 15 & Co. nächste Woche auch über die Apple-Webseite oder auf Apple TV mitverfolgen.