Beats Solo Buds: Apple-Ohrhörer mit Fokus auf kompaktes Design

Mit den Beats Solo Buds wird Apple in diesem Monat das Produktportfolio seiner Tochtermarke Beats nach unten hin erweitern. Die neuen kabellosen Ohrhörer werden deutlich günstiger als die restlichen Beats-Modelle zu haben sein, dafür allerdings auf verschiedene Premium-Funktionen verzichten. Zielgruppe dürften Nutzer sein, die besonderen Wert auf ein sehr kompaktes und gleichermaßen sehr gut mit Apple- und Android-Geräten kompatibles Produkt legen.

Als besondere Eigenschaft der Beats Solo Buds führt Apple die extrem kompakten Abmessungen der zugehörigen Transporthülle an. Die neuen Ohrhörer stecken in der bislang kleinsten von Apple beziehungsweise Beats angebotenen Ohrhörer-Case. Mit Abmessungen von 66,1 x 23,7 x 34,7 Millimetern ist dieses rund 40 Prozent kleiner als die Ladehülle der Studio Buds und soll sich dementsprechend gut in Hosen- oder Handtaschen verstauen lassen.

Transporthülle verzichtet auf Akku

Die hierfür nötigen Einsparungen machen sich jedoch zwangsläufig im Leistungsumfang bemerkbar. Die Aufbewahrungshülle kann so klein gefertigt werden, weil sie im Gegensatz zu anderen Ohrhörern aus dieser Kategorie nicht über einen integrierten Zusatzakku verfügt. Die beiden in die Beats Solo Buds selbst integrierten Akkus bieten jedoch mit 18 Stunden eine durchaus stattliche Laufzeit. Die anderen Ohrhörer-Modelle von Beats müssen bereits nach neun oder gar sieben Stunden in die hier dann mitgelieferte Ladehülle.

Dafür verzichten die neuen Beats-Ohrhörer dann aber auf die bei den Beats Studio Buds und den Beats Fit Pro verfügbare aktive Geräuschreduzierung und auch der nach IPX4 standardisierte Schutz vor Spritzwasser bleibt den teureren Beats-Modellen vorbehalten.

Die neuen Beats Solo Buds lassen sich vom 18. Juni an in vier verschiedenen Farben zum Preis von 89,95 Euro über die Apple-Webseite bestellen und sollen vom 20. Juni an ausgeliefert und auch bei anderen Anbietern erhältlich sein. Wer Wert auf das kompakte Format legt und dafür auf andere Funktionen verzichtet, könnte damit gut bedient sein.

Beats Studio Buds mit deutlichem Preisnachlass

Die Leistungsfähigeren Ohrhörer von Beats gibt es allerdings inzwischen bei anderen Anbietern als Apple bereits deutlich unter der offiziellen Preisempfehlung und dementsprechend auch nur noch unwesentlich teurer als das kommende neue Modell. Amazon verkauft die technisch deutlich besser aufgestellten Beats Studio Buds aktuell für 119,99 Euro statt 189,95 Euro und die Beats Studio Buds+ für 139,99 Euro statt 199,95 Euro.