Die Lightning-Ohrhörer, die Bluetooth benötigen

Diese Geschichte von Josh Whiton klingt sowas von schräg, dass man sie erstmal als kompletten Quatsch abtun möchte. Aber es gibt in der Tat eine Begründung dafür, dass chinesische Hersteller billige Lightning-Ohrhörer verkaufen, die eine Bluetooth-Verbindung zum iPhone benötigen.

A crazy experience — I lost my earbuds in a remote town in Chile, so tried buying a new pair at the airport before flying out. But the new wired, iPhone, lightning-cable headphones didn't work. Strange.

So I went back and swapped them for another pair, from a different brand.…

— Josh Whiton (@joshwhiton) May 30, 2024