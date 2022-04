Apples Dateien-App: Wichtige Cloud-Dienste in der richtigen Reihenfolge anzeigen

Die von Apple in iOS integrierte Dateien-App zum Ansehen, Durchsuchen und Organisieren von Dateien feiert in diesem Herbst ihren fünften Geburtstag. Eingeführt wurde die Anwendung mit iOS 11 mit dem Ansinnen, den schnellen und komfortablen Zugriff nicht nur auf die auf dem iPhone selbst gespeicherten Dateien, sondern auch solche zu ermöglichen, die in anderen Apps und bei Cloud-Diensten gespeichert sind.

Auf den iPhones vieler Nutzer führt die Dateien-App aber weiterhin ein Schattendasein. Dies mag daran liegen, dass nicht nur die App selbst, sondern die damit verbundenen Konfigurationsoptionen oft nicht bekannt sind. Daher an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf die schlichten aber gleichermaßen wichtigen Einstellungsoptionen der Anwendung.

Speicherdienste und deren Reihenfolge festlegen

Wenn ihr im Hauptfenster der Dateien-App oben rechts auf die drei Punkte tippt, könnt ihr mit der Taste „Bearbeiten“ den Konfigurationsmodus für die Hauptseite der Anwendung aufrufen. Achtet darauf, dass ihr euch im Bereich „Durchsuchen“ und nicht in der Verlaufsansicht der zuletzt genutzten Dokumente befindet.

Im folgenden Modus könnt ihr dann festlegen, welche Apps und Speicherangebote in der Dateien-App angezeigt werden. Neben Apples Standards iCloud Drive und den auf eurem iPhone vorhandenen Dateien lassen sich hier auch die Apps von Drittanbietern aktivieren, sofern die entsprechenden Apps auf dem iPhone installiert sind.

Mit dem Schalter hinter den Apps legt man jeweils fest, ob die App in der Dateien-App angezeigt werden soll, oder nicht. Zudem lohnt sich der Abstecher in diese Einstellungen allein schon aufgrund der Möglichkeit, mithilfe der virtuellen Griffe am rechten Rand die Reihenfolge der Anzeige der verschiedenen Dienste anzupassen.

Bearbeitungsfunktionen für einzelne Dateien

Ergänzend dazu dann auch gleich noch die Erinnerung an die umfassenden Optionen, die euch hier jeweils im Zusammenspiel mit einzelnen Dateien zur Verfügung stehen. Wenn ihr den Finger auf eine Datei legt und kurz haltet, öffnet sich ein Menü mit zahlreichen Möglichkeiten angefangen beim Umbenennen der Dateien über das Kopieren und Verschieben hinweg bis hin zu vom Format abhängigen erweiterten Funktionen wie dem Hinzufügen von Markierungen.