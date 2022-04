Homematic IP verbessert Geräteverhalten nach Stromausfall

Wer allerdings auf eine HomeKit-Anbindung Wert legt, ist hier am falschen Platz. Homematic IP ist zwar mit verschiedenen Systemen von Drittanbietern kompatibel, darunter auch Amazon Alexa und Google Assistant, Apple HomeKit findet sich jedoch nicht auf dieser Liste. Die Entwickler haben in der Vergangenheit zwar ein entsprechendes Interesse bekundet – Gespräche mit Apple seine am Laufen – bislang jedoch keine Nägel mit Köpfen gemacht.

Ebenfalls neu mit der jetzt verfügbaren Version 2.11.0 der Homematic IP App ist die Möglichkeit, den vom Hersteller angebotenen Türschlossantrieb über Taster oder Eingangsmodule so zu steuern, dass sich die Haustür per Tastendruck verriegeln oder öffnen lässt.

Insert

You are going to send email to