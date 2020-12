AppleCare+: Verlängerung muss innerhalb von 30 Tagen erworben werden

Seit September ist es auch in Deutschland möglich, die Zusatzversicherung AppleCare+ in Monatsraten zu bezahlen. Diese Neuerung begleitend, können Apple-Kunden die Versicherung auch über die ursprünglichen 24 Monate hinaus verlängern.

Die Möglichkeit zur Verlängerung von AppleCare+ besteht allerdings nur auf monatlicher Basis, quasi im Abo mit automatischer Verlängerung. Anders als beim initialen Abschluss der Versicherung könnt ihr hier nicht einen längeren Zeitraum im Voraus bezahlen. Die Preise für den erweiterten monatlichen Versicherungsschutz liegen abhängig vom gewählten Gerät zwischen 2,99 und 11,49 Euro, eine aktuelle Preisübersicht hängen wir unten an.

Wenn ihr eine Verlängerung von AppleCare+ in Betracht zieht, ist es wichtig, dass ihr das Enddatum eures aktuellen Vertrags im Auge behaltet. Der Status des Versicherungsschutzes wird in den iPhone-Einstellungen im Bereich „Info“ angezeigt. Achtet hierbei besonders darauf, dass Apple Apple den Zeitraum, in dem eine Verlängerung von Apple Care möglich ist, halbiert hat. War dies bis zuvor noch innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der ursprünglichen Abdeckung möglich, muss die Verlängerung jetzt innerhalb von 30 Tagen erworben werden. Weiterführende Infos hält Apple hier bereit.

AppleCare+ Preise pro Monat: