AirPods Max: Tiefschlafmodus verlängert die Akku-Laufzeit

Apple hält für Besitzer der AirPods Max erweiterte Informationen zur Akku-Laufzeit und dem Ladevorgang bereit. In der Veröffentlichung „So laden Sie Ihre AirPods Max auf und erfahren mehr über die Akkulaufzeit“ gibt das Unternehmen Tipps zur Optimierung der Akku-Laufzeit der neuen Kopfhörer. Aktuell steht das neue Support-Dokument allerdings nur in englischer Sprache zur Verfügung. Wer vorab eine deutsche Übersetzung haben möchte, kann damit verbunden Apples neue, mittlerweile auf dem iPhone und Mac verfügbare Safari-Übersetzungsfunktion testen.

Die einleitende Anleitung zum Aufladen der Kopfhörer per Lightning-Kabel dürfte wohl kaum ein Besitzer der neuen Ohrhörer benötigen. Interessant sind allerdings die integrierten Energiesparfunktionen. Im besten Fall packt ihr die AirPods Max demnach immer, wenn ihr sie nicht benötigt, in das mitgelieferte „Smart Case“. Die Kopfhörer wechseln dann auf der Stelle in einen stromsparenden Modus. Wenn man sie so längere Zeit nicht benutzt, werden nach 18 Stunden im Smart Case auch Bluetooth und der „Wo ist?“-Modus zum Zwecke der Verbesserung der Akku-Laufzeit deaktiviert.

Lässt man die Kopfhörer außerhalb von Apples Smart Case liegen, so aktiviert sich die erste Phase des Ruhezustands nach fünf Minuten, der Tiefschlaf mit deaktiviertem Bluetooth und „Wo ist?“ setzt nach 72 Stunden ein.

Der aktuelle Akku-Ladestand der AirPods Max kann durch Drücken der ANC-Taste direkt an den Hörern abgerufen werden und wird dann durch das Statuslicht symbolisiert. Alternativ dazu wird der Ladezustand auch direkt auf dem iPhone angezeigt. Hierzu hält man die Kopfhörer nahe an das Gerät und drückt den ANC-Knopf oder man aktiviert einfach Apples „Batterien“-Widget auf dem iOS-Gerät.

Die AirPods Max sind in Sachen Akku-Laufzeit auf Höhe der Konkurrenz und halten Apple zufolge mit einer Ladung bis zu 20 Stunden durch. Wissenswert ist, dass die Kopfhörer über eine Schnellladefunktion verfügen. In nur fünf Minuten Ladezeit könnt ihr die AirPods Max für weitere 1,5 Stunden Wiedergabezeit betanken.