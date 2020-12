Readdle Documents zum vollwertigen Videoplayer erweitert

Readdle hat seine Documents-App aktualisiert und mit umfassenden Funktionserweiterungen im Bereich der Videowiedergabe ausgestattet. Unter anderem können in Documents geöffnete Videos jetzt auf einen Chromecast gestreamt oder im Bild-in-Bild-Modus wiedergegeben werden, auch lässt sich die Tonspur eines Videos als MP3 extrahieren.

Documents sieht sich als zentrale App zur Verwaltung von Dokumenten unterschiedlichen Typs auf iOS-Geräten. Die Anwendung kommt mit einer Vielzahl von Dateitypen klar und lässt sich gleichermaßen als reine Dateiverwaltung oder auch als PDF-Reader und Medienplayer verwenden.

Die App ist im Basisumfang kostenlos erhältlich, erweiterte Funktionen müssen allerdings per In-App-Kauf hinzugefügt werden. So schlägt etwa die Aufwertung zu einem PDF-Editor ohne Beschränkungen mit 55 Euro zu Buche, darüber hinaus werden weitere Zusatzfunktionen wie eine VPN-Integration oder ein verbesserter PDF-Reader als „Documents Plus“ also Abo oder zum satten Kaufpreis von 99 Euro angeboten.

Readdle Documents 7.6: