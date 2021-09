Apple Watch Series 7 setzt auf den gleichen Prozessor wie der Vorgänger

Apple hat sich bei der Ankündigung der Apple Watch Series 7 mit Details zur technischen Ausstattung unter der Haube, wie etwa dem Prozessortyp, zurückgehalten. Dies mag seinen Grund darin haben, dass sich die wesentlichen Änderungen auf Hardware-Seite im größeren Bildschirm und dem überarbeiteten Gehäuse ausdrücken.

Kleinere, nur noch 1,7 mm breite Ränder und ein minimal vergrößertes Gehäuse sorgen dafür, dass die Apple Watch Series 7 um 20 Prozent mehr Bildschirmfläche hat, als ihr Vorgänger. Gegenüber der von Apple immer noch verkauften Apple Watch Series 3 hat die Apple Watch Series 7 sogar um 50 Prozent Bildschirmfläche zugelegt.

Das Gehäuse der Uhr kommt zwar nicht wie erwartet kantig, wurde dennoch umfassend überarbeitet und präsentiert sich in Einheit mit dem Bildschirm mit weicheren Rundungen ringsum. Der Bildschirm selbst ist Apple zufolge bis zu 70 Prozent heller als zuvor.

Unter der Haube wird in der Apple Watch Series 7 aller Wahrscheinlichkeit nach jedoch der auch schon im Vorgängermodell aktive S6-Prozessor seine Arbeit verrichten. Es ist schlicht unwahrscheinlich, dass Apple im Rahmen der Vorstellung der Uhr einen neuen Prozessortyp nicht erwähnt hätte.

Der Entwickler Steve Troughton-Smith macht dazu passend darauf aufmerksam, dass Apple der Apple Watch Series 7 auch keine neuen Modellnummern zuteil werden lässt, sondern die Reihe des Vorgängers fortführt.

There is a reason Apple didn’t talk about the Apple Watch Series 7 CPU this year…

…and it’s because it’s the exact same as last year’s Series 6 👀 In fact it doesn’t even get a new model number, it’s effectively just a chassis tweak pic.twitter.com/mLsTNkdTNO

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) September 15, 2021