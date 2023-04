Apple-Zusatzdienste: Ab Mai teils Updates für ältere Systeme notwendig

Apple wird offenbar Anfang Mai die Unterstützung verschiedener seiner Dienste mit Ausnahme von iCloud unter bestimmten älteren Betriebssystemversionen einstellen. Betroffen sind neben iPhone und iPad auch der Mac, die Apple Watch und Apple TV. Allerdings klingt diese derzeit die Runde machende Meldung deutlich dramatischer, als das Ganze letztendlich ist. Unterm Strich sollte der gewohnte Funktionsumfang für alle Apple-Nutzer erhalten bleiben. Dazu unten mehr.

As of early May, access to Apple services, with the exception of iCloud, will stop working on devices running:

– iOS 11-11.2.6

– macOS 10.13-10.13.3

– watchOS 4-4.2.3

– tvOS 11-11.2.6

You'll likely receive notification prompting you to update

— Stella – Fudge (@StellaFudge) April 5, 2023