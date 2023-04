„Sid Meier’s Railroads“ dampft jetzt auch auf dem iPhone ab

Wenn die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind, verspricht die neue Variante von "Sid Meier’s Railroads" den ganzen Spaß des erfolgreichen Computerspiels auch auf Mobilgeräten. Wie von der klassischen Ausführung gewohnt, liefert ihr euch einen Wettstreit um die Erschließung und Anbindung neuer Gebiete an das Schienennetz. Für ein Abwechslungsreiches Spiel stehen dabei insgesamt 16 verschiedene historische und fiktive Szenarien zur Wahl, darunter Großbritannien in den 1830er-Jahren, der amerikanische Westen während des Goldrauschs oder auch eine Weihnachtsvariante, in der man den Weihnachtsmann logistisch unterstützen muss.

