Bundesamt für Justiz in Bonn leitet Bußgeldverfahren gegen Twitter ein

Als Grundlage für die Maßnahme führt das Bundesamt einen fehlerhaften Umgang mit Nutzerbeschwerden seitens Twitter an. So seien Anbieter wie Twitter nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz dazu verpflichtet, ein wirksames und transparentes Verfahren für den Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte vorzuhalten. Damit verbunden müssen gemeldete Inhalte unverzüglich geprüft und unter Beachtung der gesetzlichen Frist von sieben Tagen beziehungsweise 24 Stunden im Falle offensichtlicher Rechtswidrigkeit gelöscht oder gesperrt werden.

Details zu den Hintergründen für das Verfahren gibt die Behörde bislang nicht preis. Die zugrundeliegenden Inhalte würden allerdings ein systematisches Versagen im Beschwerdemanagement von Twitter nahelegen. So ginge es um auf Twitter veröffentlichte Inhalte, die einen engen und zeitlichen Zusammenhang aufwiesen und allesamt ähnlich gelagerte, nicht gerechtfertigte und ehrverletzende Äußerungen enthielten. Die Äußerungen richten sich alle gegen dieselbe Person und erfüllen zumindest in den Augen des Bundesamt für Justiz den Tatbestand der Beleidigung.

