Apple-Zulieferer warnt USA vor leeren Regalen

Dem taiwanischen Elektronikhersteller Pegatron zufolge kann die Zollpolitik der Trump-Regierung dazu führen, dass amerikanische Verbraucher bald schon vor leeren Regalen stehen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters hat der Unternehmensleiter die drohende Situation mit der Versorgungslage in Entwicklungs- und Schwellenländern verglichen.

Die von der US-Regierung verhängten und wiederholt geänderten Strafzölle hätten zu Unsicherheiten bei US-Händlern geführt und erschwerten die Planbarkeit für Importeure, weil Entscheidungen über die Abwicklung von Lieferungen verzögert oder aufgeschoben werden müssen.

Bilder: Pegatron

Die US-Regierung habe zwar einen Teil der geplanten Strafzölle auf Importe aus Ländern, in denen Pegatron Produktionsstandorte unterhält, vorübergehend ausgesetzt. Viele US-Importeure würden dennoch zögern, ihre Warenlieferungen auszuweiten, da unklar sei, ob die Zölle dauerhaft aufgehoben würden. Zudem bleibe ein allgemeiner Aufschlag von zehn Prozent bei der Einfuhr weiterhin bestehen.

Pegatron verlagert Teile der Produktion

Unterm Strich beeinträchtigen die Maßnahmen der Trump-Regierung den Worten des Pegatron-Chefs zufolge die globalen Lieferketten deutlich. Dennoch halte das Unternehmen an seinen bestehenden Expansionsplänen fest. Schon seit dem Beginn der ersten Amtszeit Trumps habe Pegatron damit begonnen, seine Produktionskapazitäten aus China in andere Länder wie Mexiko und verschiedene Staaten in Südostasien zu verlagern.

Der Aufbau neuer Produktionsstandorte erfordere umfangreiche Vorbereitungen und könne nicht spontan angepasst werden. Dementsprechend hätten kurzfristigen Änderungen an den Zöllen keine unmittelbaren Auswirkungen auf langfristige Standortentscheidungen.

Einer der wichtigsten Apple-Zulieferer

Pegatron ist einer der wichtigsten Zulieferer von Apple. Das Unternehmen ist seit rund zehn Jahren mit Teilen der iPhone-Produktion betraut und fertigt darüber hinaus zumindest teilweise auch andere Apple-Produkte wie iPads und MacBooks. Im Rahmen von Apples Bestrebungen, die iPhone-Produktion auf weitere Länder außerhalb von China zu verteilen, hat Pegatron vor rund drei Jahren auch eine Fertigungsstätte in Indien in Betrieb genommen.