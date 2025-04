Wenn Push-Mitteilungen bei E-Mails ausbleiben: Einstellungen prüfen

Seit der Freigabe von iOS 18.4 erreichen uns immer wieder Berichte von Lesern, die beim Eintreffen neuer E-Mails keine Push-Mitteilung erhalten. Wir wissen zwar, dass die Mail-App auf dem iPhone auch unter der aktuellen iOS-Version nicht so zuverlässig arbeitet, wie wir uns das wünschen würden. Das oben genannte Problem lässt sich in den meisten Fällen jedoch vergleichsweise einfach und in Eigenregie lösen.

Im Zusammenhang mit der mit iOS 18.4 eingeführten Kategorisierung von E-Mails ist eine neue Einstellungsoption aufs iPhone gekommen. Nutzer können sich jetzt entscheiden, ob sie im Zähler am Symbol der Mail-App die Anzahl aller ungelesenen E-Mails oder nur die Zahl derer sehen, die in den Ordner „Wichtiges“ einsortiert wurden.

Was verwunderlich und so auch im Beschreibungstext der Einstellung nicht erklärt ist: Die hier hinterlegte Auswahl wirkt sich auch auf die Push-Mitteilungen aus. Wenn ihr also bei jeder neuen E-Mail auch eine Push-Mitteilung erhalten wollt, muss auch die Anzeige der Badge-Anzahl auf „Alle ungelesenen E-Mails“ gestellt sein.

Danke für eure Hinweise zu diesem Thema. Weiter Erfahrungsberichte dazu sowie zur Mail-App von iOS 18.4 allgemein könnt ihr gerne in den Kommentaren hinterlassen.

Kategorisierung lässt sich abstellen

Die mit iOS 18.4 auf dem iPhone beziehungsweise iPad und mit macOS Sequoia 15.4 auf dem Mac hinzugekommenen Mail-Kategorien haben wir hier und hier bereits ausführlich behandelt. Wenn ihr die Funktion aktiv nutzt, werdet ihr nicht umhinkommen, bei der durch „Apple Intelligence“ vorgenommenen automatischen Kategorisierung hier und da nachzubessern.

Ähnlich, wie wir es von Spam-Filtern kennen, muss man den Automatismus zumindest zu Beginn beim Lernen unterstützen. Apples Mail-Anwendung versucht, eintreffende E-Mails auf deren Inhalt und Absender basierend in die Kategorien „Wichtig“, „Transaktionen“, „Neuigkeiten“ und „Werbung“ zu sortieren. Falls ihr davon nichts haltet, könnt ihr die Funktion ganz einfach über die drei Punkte oben rechts über der Listenansicht der Mail-App deaktivieren.