Apple wollte wohl medizinische Grundversorgung anbieten

Apple hat sich in den darauffolgenden Jahren stark in den Bereichen Gesundheit und Fitness engagiert und unter der Mitarbeit von Ärzten und Fitnessexperten Plattformen wie HealthKit, ResearchKit und CareKit entwickelt. Von den jetzt vom Wall Street Journal enthüllten Plänen, eine direkte Patientenbetreuung aufzubauen, war bislang allerdings nie die Rede.

Was verwegen klingt, passt durchaus zu bereits in der Vergangenheit getätigten Aussagen von Apple-Verantwortlichen. Apples Anstrengungen im Gesundheitsbereich gelten als Vermächtnis des vor zehn Jahren verstorbenen Firmengründers Steve Jobs. Dieser hatte seine Nachfolger im Unternehmen vor seinem Tod dazu aufgefordert, das seiner eigenen Erfahrung zufolge nicht zeitgemäße Gesundheitssystem zu optimieren. Jobs beschrieb dabei Technologie als Möglichkeit, die Verknüpfung zwischen Patienten und Ärzten zu verbessern.

