Apple will KI-Zusammenfassungen mit mehr Kontext verbessern

Apple arbeitet offenbar daran, Benachrichtigungen und deren KI-Zusammenfassungen stärker an die aktuelle Nutzung des iPhone anzupassen. Eine Anfang August veröffentlichte Patentanmeldung beschreibt ein System, das zunächst beobachtet, was ein Nutzer gerade macht, und anschließend entscheidet, ob eine Unterbrechung sinnvoll ist.

Apple bietet mit „Unterbrechungen reduzieren“ bereits einen Fokusmodus an, der mithilfe von Apple Intelligence wichtige Mitteilungen durchstellt und andere stummschaltet. Bislang wird dabei vor allem die jeweilige Benachrichtigung selbst bewertet.

Das im Patent beschriebene Verfahren geht weiter. Das Gerät könnte beispielsweise berücksichtigen, wie lange jemand bereits telefoniert, welche App gerade verwendet wird oder wie häufig eine Anwendung wiederholt geöffnet wurde. Erst wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, soll das System den Nutzer unterbrechen.

Mehr Kontext für Zusammenfassungen

Ein weiterer Teil der Patentanmeldung beschäftigt sich mit Zusammenfassungen der zuvor erfassten Aktivitäten. Statt den Nutzer mitten in einer Aufgabe zu stören, könnte das System Informationen sammeln und anschließend kompakt darstellen, was währenddessen passiert beziehungsweise verpasst wurde.

Das erinnert an Apples bereits mit iOS 18 eingeführte KI-Zusammenfassungen für Benachrichtigungen. Mehr Kontext könnte hier zumindest theoretisch auch dabei helfen, Informationen zuverlässiger einzuordnen.

Dass dies nötig sein kann, zeigte sich kurz nach dem Start von Apple Intelligence. Ende 2024 sorgten falsche und irreführende Nachrichtenzusammenfassungen für Kritik. Unter anderem schrieb Apple Intelligence der BBC Meldungen zu, die so nie veröffentlicht worden waren. Apple reagierte darauf mit iOS 18.3 und deaktivierte die Funktion vorübergehend für Nachrichten- und Unterhaltungs-Apps.

Ob Apples neue Technik tatsächlich in iOS landet oder bestehende KI-Zusammenfassungen verbessert, ist allerdings offen. Die Patentanmeldung US 2026/0227846 A1 wurde am 5. Februar 2026 eingereicht und am 6. August veröffentlicht. Sie befindet sich noch im Prüfverfahren. Dass die beschriebenen Ansätze bereits existierenden Fokus- und Zusammenfassungsfunktionen ähneln, macht eine spätere Nutzung zumindest denkbar.