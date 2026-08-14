Weniger falsche Zusammenfassungen
Apple will KI-Zusammenfassungen mit mehr Kontext verbessern
Apple arbeitet offenbar daran, Benachrichtigungen und deren KI-Zusammenfassungen stärker an die aktuelle Nutzung des iPhone anzupassen. Eine Anfang August veröffentlichte Patentanmeldung beschreibt ein System, das zunächst beobachtet, was ein Nutzer gerade macht, und anschließend entscheidet, ob eine Unterbrechung sinnvoll ist.
Apple bietet mit „Unterbrechungen reduzieren“ bereits einen Fokusmodus an, der mithilfe von Apple Intelligence wichtige Mitteilungen durchstellt und andere stummschaltet. Bislang wird dabei vor allem die jeweilige Benachrichtigung selbst bewertet.
Das im Patent beschriebene Verfahren geht weiter. Das Gerät könnte beispielsweise berücksichtigen, wie lange jemand bereits telefoniert, welche App gerade verwendet wird oder wie häufig eine Anwendung wiederholt geöffnet wurde. Erst wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, soll das System den Nutzer unterbrechen.
Mehr Kontext für Zusammenfassungen
Ein weiterer Teil der Patentanmeldung beschäftigt sich mit Zusammenfassungen der zuvor erfassten Aktivitäten. Statt den Nutzer mitten in einer Aufgabe zu stören, könnte das System Informationen sammeln und anschließend kompakt darstellen, was währenddessen passiert beziehungsweise verpasst wurde.
Das erinnert an Apples bereits mit iOS 18 eingeführte KI-Zusammenfassungen für Benachrichtigungen. Mehr Kontext könnte hier zumindest theoretisch auch dabei helfen, Informationen zuverlässiger einzuordnen.
Dass dies nötig sein kann, zeigte sich kurz nach dem Start von Apple Intelligence. Ende 2024 sorgten falsche und irreführende Nachrichtenzusammenfassungen für Kritik. Unter anderem schrieb Apple Intelligence der BBC Meldungen zu, die so nie veröffentlicht worden waren. Apple reagierte darauf mit iOS 18.3 und deaktivierte die Funktion vorübergehend für Nachrichten- und Unterhaltungs-Apps.
Ob Apples neue Technik tatsächlich in iOS landet oder bestehende KI-Zusammenfassungen verbessert, ist allerdings offen. Die Patentanmeldung US 2026/0227846 A1 wurde am 5. Februar 2026 eingereicht und am 6. August veröffentlicht. Sie befindet sich noch im Prüfverfahren. Dass die beschriebenen Ansätze bereits existierenden Fokus- und Zusammenfassungsfunktionen ähneln, macht eine spätere Nutzung zumindest denkbar.
Bei aller Kritik an Apple, aber dieses Feature ist super und ich liebe es! Ich bekomme von einer bestimmten Adresse immer eine endlose Mail mit viel bla bla und Vorgesülze. Nun weiss ich immer direkt ob diese wichtige Infos enthält oder gleich in die Tonne kann. ;-)
bevor ich mich auf teilweise irreführende KI Zusammenfassungen von Apple verlasse, öffne ich lieber die jeweilige Information selbst. Mir kommt es vor, dass Apple sich fortwährend in irgendwelchen sinnbefreiten Projekten verrennt, die kaum irgendein User wirklich benötigt. Das erinnert doch sehr an die wachsende Anzahl Emojis, die Apple ja liebend gern jedes Jahr neu vorstellt, wie ich finde, völlig Sinn befreit oder die App Playground die bei mir nur ein Kopfschütteln verursacht.
Apple entwickelt keine Emojis.
Zum Glück entwickelt Apple die Software nicht nur für Kai Pitz
Es ist so nervig. Immer wenn ich mein Haus verlasse, bekomme ich sieben mal eine Wo ist? Mitteilung, dass alle meine Apple Geräte dort gelassen wurden. Klar kann ich das als Ort hinterlegen
Kann man das nicht zusammenfassen?
Da stimmt doch bei dir grundsätzlich etwas nicht! Wenn du deine Geräte daheim zurücklässt, sollte keine Meldung kommen. Guck mal in Datenschutz-Ortungsdienste ob du dort „wichtige Orte“ aktiviert hast. Dann muss du dem Ortungsdienst noch beibringen, das du da wohnst. Oder dann einfach abwarten, denn der Dienst lernt ja dann die „wichtigen Orte“.
Richtig habe ich auch.
Aber bei diesem Ort nicht (bewusst) – da gebe ich dir recht !
Jedoch meinte ich, dass man dies doch von der App „wo ist“ einfach zusammen fassen könnte zb: du hast 7 Apple Geräte an dem Ort gelassen, statt: mein iPhone bimmelt 7 mal hintereinander von der gleichen App, MacBook, iPad, AirPods usw ……
Eigentlich wäre das simpel zu lösen.