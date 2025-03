iOS 18.4: Offizieller Beipackzettel verrät alle neuen Funktionen

Apple hat das offizielle, deutschsprachige Changelog der nächsten großen iOS-Aktualisierung auf Version 18.4 veröffentlicht. Der Download des Updates steht zwar noch aus, könnte jedoch noch im Laufe der Woche erscheinen. Klares Highlight: Das Update wird Apples KI-Funktionen in Deutschland verfügbar machen. Hiesige Anwender haben dann erstmals die Möglichkeit, Apple Intelligence auch auf ihren Geräten auszuprobieren.

Wie der Beipackzettel jetzt noch mal unterstreicht profitieren insbesondere Nutzerinnen und Nutzer der iPhone-Modelle 15 Pro, 15 Pro Max sowie der iPhone 16-Familie von den neuen Features.

Mit iOS 18.4 führt Apple neue Schreibtools ein, die direkt in Anwendungen zur Verfügung stehen, in denen Texteingaben möglich sind. Die Werkzeuge sollen es ermöglichen, Textentwürfe umzuformulieren, zu korrigieren und zusammenzufassen. Durch die Funktion „Umformulieren“ werden verschiedene Textversionen angeboten, sodass Anwender die bevorzugte Formulierung wählen können.

Die Option „Korrekturlesen“ bietet Verbesserungsvorschläge für Grammatik und sprachliche Nuancen, während die Funktion „Zusammenfassen“ eine verkürzte Darstellung von Textinhalten ermöglicht. Darüber hinaus erlaubt die Einstellung „Änderung beschreiben“, Texte gezielt nach Vorgaben zu modifizieren.

Ein weiteres Highlight ist der sogenannte „Image Playground“. Hier können Anwender basierend auf Konzepten, Textbeschreibungen oder Bildern aus der eigenen Mediathek kreative Illustrationen und Animationen erstellen. Die Bilder können in verschiedenen Stilen wie „Animation“, „Illustration“ und „Skizze“ gestaltet werden und sind mit Apps wie „Nachrichten“ und „Freeform“ sowie Drittanbieteranwendungen kompatibel. Image Playground arbeitet dabei ausschließlich lokal auf dem Gerät.

Eine zusätzliche Funktion ist die Erstellung personalisierter Emojis direkt auf der Tastatur. Die sogenannten „Genmojis“ lassen sich ebenfalls über iCloud synchronisieren. Eine direkte Integration von ChatGPT ermöglicht es, Texte per Sprachassistent Siri oder über die Schreibtools zu generieren.

Apple Intelligence (alle iPhone 16-Modelle, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

Schreibtools

• Die Schreibtools sind nahezu überall verfügbar, wo eine Texteingabe möglich ist. Du kannst Text somit direkt in der verwendeten App umformulieren, Korrektur lesen und zusammenfassen lassen.

• Die Funktion „Umformulieren“ schlägt dir verschiedene Textversionen vor. So kannst du entscheiden, welche Formulierung und Wortwahl du bevorzugst.

• Mit „Korrekturlesen“ erhältst du Verbesserungsvorschläge zu deinem Text, z. B. Grammatikkorrekturen oder sprachliche Nuancen.

• „Zusammenfassen“ erlaubt es dir, Text dort auszuwählen, wo du gerade schreibst, und eine hochklassige Zusammenfassung zu generieren.

• Mit der Option „Anderung beschreiben“ in den Schreibtools kannst du angeben, wie ein Text umformuliert werden soll, z. B. als Gedicht.



Image Playground

• Erstelle lustige, verspielte Bilder in verschiedenen Stilen anhand von Konzepten, Textbeschreibungen und Personen aus deiner Fotomediathek.

• Streiche, um Vorschauen anzusehen und auszuwählen, wenn du Konzepte zu deinem Playground hinzufügst.

• Beim Erstellen eines Bildes hast du die Wahl aus den Stilen „Animation“, „Illustration“ und „Skizze“.

• Erstelle Bilder in Apps wie „Nachrichten“ und „Freeform“ oder auch in Apps von Drittanbietern.

• Synchronisiere Bilder geräteübergreifend in deiner Image Playground-Mediathek mit iCloud.



Genmoji

• Erstelle eigene Emojis direkt auf der Tastatur.

• Synchronisiere Genmojis in deinem Stickerbereich geräteübergreifend mit iCloud.



ChatGPT-Untertützung

• ChatGPT von OpenAl lässt sich direkt über Siri oder die Schreibtools aufrufen.

• Mit der Option „Verfassen“ in den Schreibtools kannst du mithilfe von ChatGPT einen komplett neuen Text schreiben.

• Siri kann ChatGPT bei Bedarf nutzen, um dir eine Antwort bereitzustellen.

• Ein ChatGPT-Account ist nicht erforderlich. Deine Anfragen sind anonym und werden nicht zum Trainieren der Modelle von OpenAl verwendet.

• Melde dich mit ChatGPT an, um auf die Vorteile deines Accounts zuzugreifen. Deine Anfragen unterliegen dann den Datenschutzrichtlinien von OpenAl.



Siri

• Siri kommt in neuem Look und Design mit einem leuchtenden Licht, das entlang des Bildschirmrands erstrahlt und auf den Klang deiner Stimme reagiert. Außerdem kannst du nun während der Kommunikation mit Siri weiter tippen und scrollen.

• Tippe Siri-Anfragen, wenn du sie nicht laut sprechen möchtest, indem du unten am Bildschirm doppeltippst.

• Dank des verbesserten Sprachverständnisses kann dir Siri auch folgen, wenn du dich versprichst oder mitten im Satz deine Intention änderst.

• Während einer Sitzung wird der Konversationskontext bewahrt, damit du dich natürlicher auf etwas beziehen kannst, das du in vorherigen Anfragen gesagt hast oder das von Siri in den letzten Antworten erwähnt wurde.

• Dank Stimmverbesserungen klingt Siri natürlicher, ausdrucksvoller und klarer.



Fotos

• Mit der Suche in „Fotos“ findest du Fotos und Videos einfach anhand einer Beschreibung dessen, was du suchst.

• Die Funktion „Bereinigen“ erlaubt es dir, unerwünschte Elemente aus deinen Bildern zu entfernen.

• Du kannst Rückblickfilme erstellen, indem du die Story beschreibst, die du sehen möchtest.



Mitteilungen

• Mitteilungen mit Priorität werden als oberste Mitteilungen angezeigt und heben so wichtige Mitteilungen hervor, die möglicherweise deine sofortige Aufmerksamkeit erfordern.

• In Mitteilungszusammenfassungen erhältst du eine Übersicht deiner Mitteilungen und der wichtigsten Informationen, sodass du mühelos auf dem neuesten Stand bleibst.

• „Unterbrechungen reduzieren“ ist ein neuer Fokus, der die dringendsten Mitteilungen durchstellt und andere mögliche Ablenkungen stummschaltet.



• „Bildkreation“ verwandelt Skizzen und handgeschriebene oder getippte Notizen in der Notizen-App in Bilder.

• Die Funktion „Intelligente Antwort“ in den Apps „Mail“ und „Nachrichten“ schlägt dir Antworten vor, damit du schnell auf Nachrichten antworten kannst.

• Die Funktion „Nachrichten mit Priorität“ in Mail erkennt den Inhalt deiner E-Mails und priorisiert die besonders wichtigen, indem sie ganz oben in deinem Postfach angezeigt werden.

• Dank Transkriptionszusammenfassungen in „Notizen“ erhältst du eine automatisch erstellte Zusammenfassung des Transkripts einer Audio- oder Anrufaufnahme.

Apple Vision Pro-App

• Mit der neuen Apple Vision Pro-App, die für Personen mit Apple Vision Pro automatisch installiert wird, kannst du neue Inhalte und räumliche Erlebnisse entdecken und schnell auf Informationen zu deinem Gerät zugreifen.

Fotos

• Neue Filter zum Ein- oder Ausblenden von Objekten in der Mediatheksansicht in „Fotos“, die in keinem Album enthalten sind oder von einem Mac oder PC synchronisiert wurden.

• Ordne Objekte in den Sammlungen „Medienarten“ und „Sonstiges“ in der Fotos-App neu an.

• Einheitliche Filteroptionen in allen Sammlungen, einschließlich der Möglichkeit, nach „Älteste zuerst“ oder „Neueste zuerst“ in „Fotos“ zu sortieren.

• Alben können in „Fotos“ nach Änderungsdatum sortiert werden.

• Die Sammlungen „Zuletzt angesehen“ und „Zuletzt geteilt“ können in den Einstellungen von „Fotos“ deaktiviert werden.

• Ausgeblendete Fotos werden nicht mehr für den Import auf den Mac oder PC berücksichtigt, wenn „Face ID verwenden“ in den Einstellungen von „Fotos“ aktiviert ist.

Dieses Update enthält zudem folgende Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

• Dank der Vorschläge für zuletzt durchgeführte Suchanfragen inSafari kannst du im Handumdrehen ältere Suchanfragen aufrufen, wenn du eine neue Suche startest.

• Mit dem Systemassistent werden die Schritte zum Erstellen eines Accounts für Kinder in einer Familie vereinfacht und altersgerechte Standardeinstellungen aktiviert, falls das Einrichten eines Accounts für Kinder später abgeschlossen werden soll.

• App-Limits in „Bildschirmzeit“ bleiben erhalten, auch wenn ein Kind eine App deinstalliert und erneut installiert.

• Der App Store enthält Zusammenfassungen von Benutzerbewertungen, damit du auf einen Blick hilfreiche Erkenntnisse von anderen erhalten kannst.

• Downloads und Updates von Apps können ohne Fortschrittsverlust angehalten und fortgesetzt werden.

• Neue Podcasts-Widgets, darunter ein Widget für „Gefolgte Sendungen“, mit dem du deine Lieblingssendungen verfolgen kannst, und ein Mediathek-Widget, mit dem du auf deine am häufigsten genutzten Bereiche wie „Neueste Folgen“, “ „Gesichert“ und „Geladen“ zugreifen kannst.

• „Ambient“ bietet die Möglichkeit, Musik sofort vom Kontrollzentrum aus abzuspielen, und erlaubt den Zugriff auf eine Reihe von handverlesenen Playlists mit Soundtracks für das tägliche Leben.

• Matter-kompatible Saugroboter können in der Home-App gesteuert sowie zu Szenen und Automationen hinzugefügt werden.

• Unterstützung für 10 neue Systemsprachen, darunter Bangla, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu und Urdu.

Einige Funktionen sind möglicherweise nicht für alle Regionen oder auf allen Apple-Geräten verfügbar. Weitere Informationen zu den Sicherheitsaspekten von Apple-Softwareupdates findest du unter: https://support.apple.com/100100