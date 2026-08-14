Fürs iPhone im Auto: MagSafe-Halterungen und Schnelllader im Angebot

Wer sein iPhone im Auto befestigen oder laden möchte, findet bei Amazon derzeit mehrere günstige Angebote. Besonders interessant sind zwei MagSafe-Halterungen von JOYROOM, die noch bis Ende August reduziert angeboten werden. Ergänzend haben wir drei praktische Ladeadapter für die klassische 12-Volt-Steckdose herausgesucht.

MagSafe-Halterung mit Ladefunktion für 12 Euro

Unser Favorit ist aktuell die JOYROOM-MagSafe-Halterung mit 15-Watt-Ladefunktion. Amazon verlangt derzeit nur 11,99 Euro statt 19,99 Euro. Das iPhone wird magnetisch gehalten und gleichzeitig drahtlos geladen.

Die Halterung wird auf dem Armaturenbrett befestigt und lässt sich an der Basis um 360 Grad drehen sowie um 180 Grad einklappen. Auch die Ladefläche ist drehbar. JOYROOM verbaut 20 N55-Magnete und setzt zur Befestigung auf eine vergrößerte 3M-Klebefläche. Für die maximale Ladeleistung wird zusätzlich ein QC-3.0-fähiges Autoladegerät benötigt.

Vakuumhalterung für unter 10 Euro

Noch günstiger ist die JOYROOM Vakuum-Magnethalterung. Durch das aktuell befristete Angebot und einen zusätzlichen Coupon sinkt der Preis von 19,99 Euro auf 9,34 Euro.

Dieses Modell lädt das iPhone nicht, ist bei der Befestigung dafür flexibler. Eine Kombination aus Vakuum-Saugnapf und Gel hält die Halterung beispielsweise auf Glas oder geeigneten glatten Flächen. Ein Metallarm mit zwei Gelenken erlaubt unterschiedliche Positionen, 24 XN55-Magnete übernehmen den Halt des Smartphones. Für nicht magnetische Geräte liegt ein zusätzlicher Metallring bei.

Gegen den Kabelsalat im Auto

Wer zusätzlich die 12-Volt-Steckdose aufrüsten möchte, bekommt für rund 20 bis 25 Euro Ladegeräte mit bereits integrierten Kabeln. Besonders praktisch ist der LISEN-Adapter mit 87 Watt. Zwei USB-C-Kabel lassen sich herausziehen und anschließend wieder im Gehäuse verstauen. USB-C und USB-A stehen zusätzlich zur Verfügung, sodass insgesamt vier Geräte angeschlossen werden können.

Eine ähnliche Lösung bietet der 75-Watt-Adapter von Lamicall mit zwei einziehbaren Kabeln. Wer eine einfachere Mechanik bevorzugt, kann sich den 90-Watt-Lader von LISEN ansehen. Dieser bringt ein fest integriertes USB-C-Spiralkabel mit, das sich auf rund 1,5 Meter ausziehen lässt.

Bei allen Mehrfachladegeräten gilt allerdings: Die angegebene Gesamtleistung steht nicht zwangsläufig an jedem Anschluss gleichzeitig zur Verfügung, sondern verteilt sich beim parallelen Laden auf die einzelnen Ausgänge.