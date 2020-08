Apple will Karten-App aus eigenem Bewertungssystem füttern

Apple beginnt offenbar damit, Daten für ein eigenes Bewertungssystem als Alternative zu Diensten wie Yelp oder Foursquare zu sammeln. Beta-Tester von iOS 14 bekommen die neuen Optionen teils angezeigt – soweit bekannt allerdings bislang nur in den USA.

Apple arbeitet demnach an einem umfassenden eigenen System zur Bewertung von interessanten und wichtigen Orten. Nutzer können die besuchten Orte darüber nicht nur bewerten, sondern auch eigene Fotos hochladen, die dann öffentlich angezeigt werden.

Statt der Vergabe von Sternen bittet Apple um ein simples Daumen hoch oder Daumen runter, stellt hier aber zusätzlich zu einer allgemeinen Einschätzung noch die Bereiche „Produkte“ und „Service“ zur Abstimmung bereit.

Apple will mit dieser Maßnahme wohl einen weiteren Schritt in Richtung Unabhängigkeit von externen Dienstleistern gehen. Mehr und mehr hat sich die Karten-App über die letzten Jahre hinweg von solchen Verbindungen gelöst. Wir erinnern uns hier auch an eine Meldung aus dem Frühjahr, der zufolge Apple mit dem Umstieg auf seine neue Kartendarstellung in den USA auch die Anzeige der Verkehrsinformationen von TomTom einstellt. Apple zufolge kommen stattdessen fortan eigene Daten zum Einsatz.

Hierzulande bleibt bislang jedoch noch alles beim Alten. Apples Karten-App bezieht seine Verkehrsdaten weiterhin über TomTom. Früher oder später dürfte der Wechsel auf Apples eigene Verkehrsdaten aber auch in Europa auf dem Plan stehen.