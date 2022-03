Apple will das iPhone und weitere Hardware im Abo anbieten

Apple will seine Abo-Angebote zukünftig wohl auch auf Hardware erweitern. Das Magazin Bloomberg beruft sich diesbezüglich auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Das Angebot sei zwar noch in der Entwicklung und dementsprechend nicht in trockenen Tüchern, doch sei der Start der Dienstleistung bereits für nächstes Jahr projektiert.

SCOOP: Apple is working on a subscription service for the iPhone and other hardware products, a move that could make device ownership similar to paying a monthly app fee (via @markgurman @technology) https://t.co/rT3ZLtZIkW pic.twitter.com/RDmOKzRgpD

— Bloomberg (@business) March 24, 2022