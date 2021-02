Apple will Aktivierungssperre unkomplizierter entfernen

Apples Aktivierungssperre soll davor schützen, dass ein verloren gegangenes oder gestohlenes iPhone, iPad, eine Apple Watch oder ein Mac von Unbefugten benutzt wird. Solange der Besitzer das Gerät nicht freigibt, kann es mit keiner neuen Apple-ID verknüpft und somit auch nicht neu installiert werden.

Ihr habt diese Funktion spätestens dann kennengelernt, wenn ihr ein zuvor von euch genutztes Apple-Gerät weitergebt oder verkauft. Solange ihr das Gerät nicht über die iPhone-Suche freigebt, kann niemand anderes was damit anfangen.

Hin und wieder kommt es im Zusammenhang mit dieser an sich lobenswerten Schutzfunktion allerdings zu Problemen. Wenn der rechtmäßige Besitzer – aus welchen Gründen auch immer – die Abmeldung über iCloud oder die iPhone-Suche nicht vornehmen kann, bleibt nur der Weg über den Apple Support, was in der Regel über mehrere Instanzen läuft und entsprechend aufwändig ist.

Apple will die Unterstützung in diesem Bereich allerdings verbessern. Zunächst in den USA ist es jetzt möglich, eine Entsperrung durch Apple online einzuleiten. Zwar muss auch hier umfassend der Besitzanspruch nachgewiesen werden, doch sparen sich betroffene Kunden wohl einiges hin und her und können die erforderlichen Angaben und Dokumente direkt einreichen.

Apple hat zu diesem Zweck die neue Webseite „Turn off Activation Lock“ eingerichtet, über die man direkt eine Anfrage zum Entfernen der Aktivierungssperre einleiten kann. Im Verlauf des Vorgangs werden dann direkt die erforderlichen Dokumente abgefragt, so muss der Eigentümer beispielsweise seinen Besitzanspruch mithilfe von Kaufbeleg und Seriennummern nachweisen

Nach erfolgreicher Beantragung kann Apple die Freischaltung einleiten, das betreffende Gerät wird dabei komplett gelöscht. Voraussetzung für die Durchführung ist dabei, dass das Gerät nicht Zentral über eine Firma oder Hochschule verwaltet und auch der Verloren-Modus nicht aktiviert ist.

Wie gesagt ist Apples neues Programm zum Entfernen der Aktivierungssperre momentan nur in den USA verfügbar, wir gehen allerdings davon aus, dass die Funktion zeitnah auch in weiteren Ländern eingeführt wird.