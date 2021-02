BookBeat: Hörbuch-Flatrate auf Monatsbasis

Das Hörbuch-Angebot BookBeat ist seit nunmehr drei Jahren auch in Deutschland erhältlich. Der aus Schweden stammende Anbieter freut sich über ein stark angestiegenes Wachstum im vergangenen Jahr und konnte mit Blick sowohl seine Kundenzahl als auch den Umsatz um mehr als 60 Prozent steigern. Den Betreibern zufolge verbrachte jeder seiner zahlenden Nutzer zuletzt im Schnitt 24 Stunden im Monat mit seinem Angebot.

BookBeat hat mittlerweile mehr als 100.000 Hörbücher im Portfolio, die wahlweise als Stream oder auch offline genutzt werden können. Das Angebot in Form einer Flatrate kann zwei Wochen lang kostenlos getestet werden, bei Gefallen stehen drei verschiedene Abo-Optionen zur Wahl. Je nach Aktivität können Nutzer bis zu 25 Stunden für 9,99 Euro pro Monat, bis zu 100 Stunden für 14,99 Euro pro Monat oder unbegrenzt zum Preis von 19,90 Euro pro Monat auf das BookBeat-Angebot zugreifen. Wie viele Titel in diesem Zeitraum konsumiert werden, spielt keine Rolle.

Für die kostenlose Probephase stellt BookBeat übrigens die Premium-Option bereit, sodass die in der App verbrachte Zeit während dieser zwei Wochen keine Rolle spielt. Wer die Möglichkeit zum Test nutzen will, muss sein Probeabo über die Webseite von BookBeat abschließen, mit den hier generierten Daten kann man sich anschließend in der BookBeat-App anmelden.

Die gute App-Umsetzung von BookBeat ermöglicht auch das angenehme Stöbern nach weiteren Hörbüchern. Die Inhaltsbeschreibungen der Verlage werden hier um Details wie Erscheinungstermin, Sprecher und Dauer ergänzt. Bei der Wiedergabe stehen erweiterte Standardfunktionen wie variable Wiedergabegeschwindigkeit unterstützt. Zudem unterstützt die App inzwischen auch Downloads auf die Apple Watch und die Wiedergabe über CarPlay.