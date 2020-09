Apple weiterhin erfolgreichster Wearables-Anbieter

Die Nachfrage nach Wearables steigt weiterhin stark an. Zu der Produktkategorie gehören Ohrhörer ebenso wie Fitnessarmbänder und smarte Uhren. Den Marktforschern von IDC zufolge verzeichnete der Produktbereich in den Monaten April bis Juni ein Wachstum von 14,1 Prozent im Jahresvergleich. Insgesamt hätten die Hersteller in diesem Zeitraum 86,2 Millionen Geräte verkauft.

Ganz oben auf der Nachfrageliste rangieren die sogenannten „Herarables“. Dieser Produktbereich wuchs um 32 Prozent und macht mit 60 Prozent mehr als die Hälfte der Kategorie Wearables aus. Apple liege hier mit 23,7 Millionen ausgelieferten AirPods und Beats-Produkten im zweiten Quartal vor der Konkurrenz von Firmen wie Samsung und Xiaomi.

Armbänder und Uhren wie die Apple Watch sind für knapp 33 Prozent der Wearables verantwortlich. Hier führen Apple, Huawei und Xiaomi die Rangliste an. Die restlichen knapp sieben Prozent machen sonstige Geräte, darunter auch „intelligente“ Kleidungsstücke aus. Dieser dritte Produktbereich habe im Vergleich zum vergangenen Jahr um knapp 60 Prozent abgebaut.

Apple behauptet seine Marktführerschaft bei den Wearables mit einem Marktanteil von 34,2 Prozent. Das Unternehmen konnte im Vergleich zum vergangenen Jahr solide 25 Prozent zulegen. Auf Platz zwei ist mittlerweile Huawei aufgestiegen, ein Wachstum von 58 Prozent ließ den chinesischen Hersteller an Xiaomi und Samsung vorbeiziehen. Von Apple trennen Huawei derzeit aber immer noch gut 20 Prozent Marktanteil. Apple profitiert hier besonders von der Popularität der AirPods, nimmt man ausschließlich die Fitness-Produkte für das Handgelenk als Maßstab, so schieben sich Huawei und Xiaomi vor den Anbieter der Apple Watch.