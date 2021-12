Kurzfristig kostenlos: Pile sammelt und organisiert Links

Die iPhone-Applikation Pile lässt sich gerade kostenlos aus dem App Store laden und ist euch vielleicht einen Blick wert. Die Anwendung kann als Ablage für interessante Links dienen, die ihr gerne für den späteren Zugriff sichern möchtet. Pile lässt sich über das „Teilen“-Menü aus dem Safari-Browser aber auch aus fast allen anderen Anwendungen heraus befüllen, die sich auf das Weitergeben von Links verstehen. Die App nimmt aber auch Texte, Bilder und Dateien entgegen.

Ordner-Wahl direkt im „Teilen“-Menü möglich

„Teilen“-Menü mit Auswahl-Optionen

Große Besonderheit von Pile: Direkt nach der Nutzung des „Teilen“-Menüs fragt euch ein Zwischenschritt in welchem Ordner der soeben weitergereichte Link gesichert werden soll. In diesem Fenster lässt sich nun einer der bereits vorhandenen Ordner auswählen oder ein neuer erstellen und als Ziel festlegen. Dies geschieht alles noch im „Teilen“-Menü des iPhone-Betriebssystems, also ohne dass die Pile-Applikation geöffnet wird. Eine Funktion, die uns so noch nicht über den Weg gelaufen ist.

Die Pile-App selbst ist frei von Werbung, Abonnements und teuren In-App-Käufen, bietet ihre Mac-Ausgabe und ihre iPad-Version jedoch als gesonderte Downloads zu Preisen von 16 und 8 Euro an. Solltet ihr euch von der iPhone-Applikation anfixen lassen, stehen also weitere Software-Käufe ins Haus. Grundsätzlich ist die Pile-App übersichtlich strukturiert, schnell verstanden und einfach zu bedienen. Die bereits gesicherten Links werden von kleinen Artikel-Bilder repräsentiert und können Per Drag-and-Drop zwischen den Ordnern hin und her verschoben werden. Wer will kann Freunde einladen und Link-Sammlungen mit diesen per iCloud teilen.

Eine Suchfunktion durchsucht Inhalte und Titel der Web-Adressen. Lange gedrückt, bietet euch das Kontext-Menü zusätzliche Optionen zur Bearbeitung an.

Pile ist weniger eine Später-Lesen-App wie Readit, Abyss und Paperback sondern mehr eine Anwendung zum Sammeln interessanter Links wie der gute Bookmarks-Download des Entwicklers Benjamin Boecker.

Im Video: Pile für iPhone