Apple Watch Ultra bei Amazon – iPhone 14 Plus wartet auf Zulassung

Wenn man die neue Apple Watch Ultra direkt bei Apple kaufen will, muss man sich inzwischen auf lange Wartezeiten einstellen. Abhängig vom gewünschten Armband ist den Angaben von Apple zufolge zum Teil nicht vor November mit der Auslieferung der Bestellung zu rechnen.

Ein Hintertürchen könnte sich hier über Amazon bieten. Das Online-Kaufhaus bietet mittlerweile auch die Apple Watch Ultra in verschiedenen Ausführungen zur Vorbestellung an. Allerdings bekommt ihr dort kein konkretes Lieferdatum genannt, sondern erhaltet stattdessen nur die Information, dass der Artikel am 23. September erscheint. Abhängig davon, wieviele Modelle der Apple Watch Ultra dann tatsächlich bei Amazon auf Lager sind, könnte man hier jedoch zumindest vorübergehend schneller zum Zug kommen, als bei Apple direkt.

Apple hat die Apple Watch Ultra als neues Flaggschiff-Modell im Programm und mit einem robusteren Gehäuse, dem sogenannten „Action-Button“ als zusätzliche und anpassbare Taste sowie gegenüber den Standardmodellen deutlich verbesserten Leistungsdaten ausgestattet. Frühe Besteller dürfen sich auf eine Zustellung der neuen Sportuhr bereits am Freitag in der nächsten Woche freuen.

iPhone 14 Plus wartet auf FCC-Zulassung

Wenn wir auf Apples aktuellen Terminkalender blicken, fällt auf, dass nicht nur die AirPods Pro 2 und die Apple Watch Ultra später ausgeliefert werden, als die neuen iPhone-Pro-Modelle und das iPhone 14. Auch auf das ebenfalls in der vergangenen Woche neu vorgestellte iPhone 14 Plus muss man länger warten, der von Apple genannte Auslieferungstermin liegt sogar drei Wochen hinter dem Verkaufsstart für die ersten der neuen Geräte in dieser Woche.

Warum dies so ist, haben wir jetzt direkt aus der Apple-Firmenzentrale im kalifornischen Cupertino erfahren. Demnach ist es keinesfalls so, dass Apple die Geräte nicht schon früher versenden könnte, sondern es liegt schlicht daran, dass die Zulassung des neuen iPhone-Modells durch die zuständige Behörde in den USA, die Federal Communications Commission (FCC) noch nicht erfolgt ist.