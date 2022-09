App Store mit AGB-Fehler: Geduld ist angesagt [UPDATE]

Hier laufen aktuell viele Nachfragen bezüglich Problemen mit dem App Store ein. In der Tat ist es zumindest für einen Teil der Nutzer aktuell nicht möglich, neu Apps zu laden oder Updates zu installieren. Der App Store will zuvor eine neue Version der allgemeinen Geschäftsbedingungen bestätigt haben, doch lässt sich dieser Vorgang nicht durchführen.

Insert

You are going to send email to