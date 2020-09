Apple Watch sperrt Blutsauerstoff-App für Minderjährige

Die wohl größte Neuerung der Apple Watch Series 6, die Blutsauerstoff-App, die den Sauerstoffgehalt im Blut über den neuen, optischen Gesundheitssensor der Computeruhr ermittelt, lässt sich von Anwendern die das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, nicht nutzen. Die Blutsauerstoff-App verweigert die Durchführung der 15 Sekunden langen Messung schlicht.

Je nach Geburtsdatum inaktiv

Die Apple Watch scheint dafür die in der Health-App hinterlegten Gesundheitsinfos auszuwerten. Ist hier ein Geburtstag eingetragen, der nach dem 24 September 2002 liegt, verweigert die Apple Watch den Start der Blutsauerstoff-App und erklärt: „Die App ‚Blutsauerstoff‘ ist nicht für die Verwendung durch Personen unter 18 Jahren vorgesehen“.

Auch bei Familienkonfiguration inaktiv

Ein Hinweis, der so auch auch auf der offiziellen Info-Seite der neuen Apple Watch Series 6 prangt und hier von weiteren Einschränkungen flankiert wird. So lässt sich der Sauerstoffgehalt auch dann nicht ermitteln, wenn die Apple Watch mit Hilfe der neuen Familienkonfiguration aufgesetzt wurde. Wurde die Apple Watch mit der Familienkonfiguration eingerichtet ist die Blutsauerstoff-App nicht verfügbar – auch wenn diese nicht bei der 10-jährigen Tochter, sondern bei der 90-jährigen Oma am Arm hängt.

Blutsauerstoff-App: Der reguläre Messablauf

Warum Apple seinen jungen Kunden die neue Funktion vorenthält ist aktuell unklar. Im Gegensatz zur Sturzerkennung, die erst bei Nutzern die das 65. Lebensjahr überschritten haben, automatisch aktiviert wird, lässt sich die Blutsauerstoff-App auf den Geräten Jungendlicher auch nicht von Hand einschalten – es sei denn, man korrigiert das Geburtsdatum des persönlichen Profils in der Health-App.

Blutsauerstoff auf dem iPhone

Nicht für „medizinische Verwendung“ gedacht

Es scheint, als würde sich Apple mit der Einschränkung rechtlich absichern wollen. So betont der Konzern im offiziellen Material zur Apple Watch Series 6 auch mehrfach, dass die Blutsauerstoff-App nicht für die medizinische Verwendung gedacht ist – nicht mal zur Selbstdiagnosen oder als Ausgangspunkt ärztlichen Beratungen. Laut Apple sollen die Ergebnisse ausschließlich für Zwecke „der allgemeinen Fitness und des allgemeinen Wohlbefindens“ dienen.