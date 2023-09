Apple Watch Series 9 & Ultra 2: Apple wartet auf das nächste Jahr

Wer sich im vergangenen Jahr eine Apple Watch Series 8 gegönnt hat, der sucht gute Gründe für ein Hardware-Upgrade auf die heute neu vorgestellte Apple Watch Series 9 leider vergeblich.

Bekanntes Hardware-Design

Apple, so scheint es, hat die Arbeitsstunden, die normalerweise in den Ausbau der Series 9 investiert worden wären, direkt in die Series 10 fließen lassen, die wir allerdings erst im kommenden Jahr kennenlernen werden. Bis zum Jubiläums-Modell, das mit einem gänzlichen neuen Design auftreten soll, dient die Apple Watch Series 9 nun offenbar als Platzhalter auf dem Niveau der Apple Watch Series 8.

Von außen betrachtet setzt die Apple Watch Series 9 weiter auf das bereits 2018 mit der Apple Watch Series 4 eingeführte Design und weicht auch ansonsten nicht signifikant von den Kenndaten ihres Vorgängers ab. Auch die Apple Watch Series 9 wird in zwei Modellgrößen mit Gehäusen in 45 mm und 41 mm angeboten. Auch der Apple Watch Series 9 passen alle bislang verfügbaren Armbänder. EKG, Temperaturerkennung, Sturzerkennung und Zyklusprotokoll sind mit an Bord.

Neuer Motor im Inneren

Unterschiede werden erst beim Blick unter die Haube bemerkbar. Hier hat Apple die erste Prozessor-Überarbeitung seit Vorstellung der Apple Watch Series 6 im Jahr 2020 vorgenommen und führt den S9-Chip ein, der schnellere Reaktionszeiten bei gleichzeitig geringerem Akkuverbrauch ermöglichen soll.

Zu den wichtigsten Verbesserungen zählen:

Der neue Ultrabreitband-Chip U2, der das Auffinden von „Wo ist?“-Geräten verbessert und mit HomePods in der unmittelbaren Umgebung kommuniziert.

Der S9-Chip mit einer 30 Prozent schnellere GPU.

Eine Neural Engine mit zweifacher Geschwindigkeit, die Siri-Anfragen jetzt lokal auswertet und gesprochene Sprache um bis zu 25 Prozent genauer transkribiert.

Die neue Double-Tap-Geste. Durch das schnelle Zusammenpressen von Daumen und Zeigefinger können fortan ausgewählte Aktionen ausgeführt werden. Eine verbesserte Einhandbedienung wenn man so will.

Wer Apple genau zugehört hat, der konnte bereits erkennen, dass man in Cupertino offenbar plant die Apple Watch Series 9 für mehrere Jahre in Folgen anzubieten – langfristig könnte die heute präsentierte Series 9 gar die Basis für eine neue Apple Watch SE bieten.

Die neue Series 9 kommt in Pink, Gold, Silber, Schwarz und Rot.

Zudem soll die Apple Watch grüner werden. Der Verzicht auf Lederarmbänder, der Einsatz recycelter Materialien und kunststofffreien Verpackungen sollen das schlechte Gewissen beim Upgrade noch voll funktionsfähiger Modelle besänftigen und den ökologischen Fußabdruck der Uhren spürbar verkleinern.

Apple Watch Ultra 2

Die Apple Watch Ultra wurde zwar erst im vergangenen Jahr vorgestellt, erhält aber jetzt schon ihr erstes Update. Hier fällt das Display etwas heller als beim Vorgänger aus und beleuchtet ein exklusives Zifferblatt.

Selbstverständlich profitiert auch die Apple Watch Ultra 2 von den Verbesserungen des S9-Chips, der weiterhin eine Akkulaufzeit von bis zu 36 Stunden gewährleisten soll.

Preise und Verfügbarkeit

Die Apple Watch Series 9 wird sich noch huete vorbestellen lassen und geht ab dem 22. September in den Verkauf, Das Basis-Modell mit kostet ab GPS kostet ab $399. Die Ultra kostet ab $799.