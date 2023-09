Ab Januar 2024 für alle: Erste GesundheitsID für E-Rezept und Co. zugelassen

Auch die GesundheitsID soll den Login in Drittanwendungen wie etwa dem E-Rezept oder auch die Nutzung der elektronischen Patientenakte ermöglichen. Dabei ist die GesundheitsID eng an die Online-Ausweis-Funktion des Personalausweises gekoppelt, mit dem sich Versicherte zur Nutzung der GesundheitsID spätestens alle sechs Monate erneut autorisieren müssen.

Ab 1. Januar 2024 sind die gesetzlichen Krankenkassen dazu verpflichtet, ihren Versicherten eine digitale Identität anzubieten. Die so genannte GesundheitsID lässt sich dabei in Teilen mit der Apple ID vergleichen, die bekanntlich nicht nur zur Anmeldung bei Apples iCloud, sondern auch zur Nutzung von Apple Music und zur bequemen Identifikation in Drittanbieter-Anwendungen eingesetzt werden kann.

