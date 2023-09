iPhone 15 und iPhone 15 Plus: Die vernünftigen Nachzügler

Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus ist offiziell. Apple hat die (je nach Zählweise mindestens) 17. iPhone-Generation am heutigen Dienstagabend als Nachfolger des iPhone 14 präsentiert und sich dabei zum zweiten Mal in Folge gegen ein iPhone mini entschieden. Neben dem iPhone 15 wird auch in diesem Jahr wieder ein etwas größeres iPhone 15 Plus offeriert.

Nun ebenfalls mit Info-Insel

Die regulären iPhone-Modelle holen in diesem Jahr nach, was 2022 noch den Pro-Modellen vorbehalten war und integrieren nun ebenfalls das „Dynamic Island“. Mit diesem hat Apple aus der sprichwörtlichen Not eine Tugend gemacht und den Bildschirmausschnitt rund um Face-ID-Modul, Frontkamera und Annäherungssensor zur dynamischen Info-Anzeige umgestaltet, die App-Anbieter nun auf allen aktuellen iPhone-Modellen voraussetzen können. Im Inneren Arbeitet der A16-Chip aus dem vergangenen Jahr, der mit dem iPhone 14 Pro in den Markt eingeführt wurde.

USB-C mit 6,1 und 6,7 Zoll

Den Anstrengungen der Europäischen Union zur Vermeidung von Elektroschrott haben wir den Wechsel auf den USB-C-Anschluss zu verdanken, der den mit dem iPhone 5 eingeführten Lightning-Port nach über zehn Jahren am Markt in allen Modellen des iPhone 15 ablöst.

Am Design des USB-C-Ports selbst war Apple als Mitglied des USB Implementers Forum (USB-IF) allerdings von Anfang an beteiligt, entsprechend reibungslos dürfte die Umstellung auf den neuen Kabelstandard vonstatten gehen. Die Display-Größen der Geräte bleiben unverändert und setzen weiter auf die bekannten Bildschirmdiagonalen von 6,1 und 6,7 Zoll.

Kamera auf Pro-Niveau

Was die Kameratechnik der neuen iPhone 15-Modelle angeht, so verbaut Apple jetzt kein 12-Megapixel-Modul mehr sondern setzt auf die 48-Megapixel-Komponenten des iPhone 14 Pro und bietet damit einen signifikanten Performance-Sprung für Fotofreunde. Zudem lässt sich der gesetzte Fokus auch nach der Aufnahme noch ändern – auch die Nutzung des Porträt-Modus ist im Nachhinein möglich.

Neuer Ultrabreitbandchip

Im Inneren von iPhone 15 und iPhone 15 Plus ist zudem der U2-Chip verbaut. Die zweite Generation des 2019 mit dem iPhone 11 erstmals in den Mark eingeführten Ultrabreitbandchips soll für eine noch genauere Lokalisierung der Geräte sorgen und dürfte sich zügig in nahezu der gesamten Produktpalette Apples verbreiten.

Fünf Farben zum Start

Zum Bestellstart am kommenden Freitag bieten sich das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus in den Farbvarianten rosa, schwarz, grün, blau und gelb an, später im Jahr könnte Apple das Lineup dann noch um eine zusätzliche Sonderfarbe ergänzen.

Preise und Verfügbarkeit

Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus werden sich ab kommenden Freitag vorbestellen lassen und sollen am 22. September in die Auslieferung und in den Filialverkauf gehen. Das iPhone 15 gibt es ab $799, für das iPhone 15 Plus werden Preise ab $899 fällig.

Zum Vergleich: Das iPhone 14 startet zu Preisen ab $799, das iPhone 14 Plus zu Preisen ab $899.