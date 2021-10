Apple Watch Series 7 lässt sich bei Apple bestellen

Die neue Apple Watch Series 7 lässt sich jetzt bei Apple vorbestellen. Offizieller Verkaufsstart ist dann Freitag, der 15. Oktober. Dann werden die Bestellungen ausgeliefert und es wird die Uhr auch in den Ladengeschäften geben.

Auf die im Vergleich zur vorigen eher verhaltenen Neuerungen der Apple Watch Series 7 haben wir bereits hingewiesen. Wenn man auf die neuen Farben verzichten kann, wird ein Upgrade frühestens dann interessant, wenn man bislang noch die Apple Watch Series 5 oder früher benutzt.

Weil sich unter der Haube nicht viel ändert, bewirbt Apple die neue Version der Uhr dann auch vorrangig mit Äußerlichkeiten. Allem voran sind hier natürlich die neuen Farbvarianten und das gegenüber der Vorgängerversion um rund 20 Prozent vergrößerte und bis zu 70 Prozent hellere Display zu nennen. Auch ist die Apple Watch Series 7 mit ihrem um 50 Prozent dickeren Frontglas und dem Hersteller zufolge deutlich robuster als der Vorgänger.

In der Ausführung mit Aluminiumgehäuse gibt es die Apple Watch Series 7 in den neuen Farbvarianten Mitternacht, Polarstern, Grün, Blau und Rot. Die Modelle in Edelstahl sowie die anderen bei Apple erhältlichen Versionen der Apple Watch gibt es weiterhin in den bisher schon erhältlichen Standardfarben. Apple bietet auch die Apple Watch Series 7 wieder in Sondereditionen in Kooperation mit Nike und dem Modehaus Hermès an.

Alte und neue Armbänder austauschbar

Das neue Modell der Apple Watch begleitend hat Apple auch neue Armbänder für die Uhr im Programm. Grundsätzlich sei an dieser Stelle nochmal erwähnt, dass die Apple Watch Series 7 mit den Gehäusevarianten 41 mm und 45 mm nun minimal größer als der Vorgänger ist. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Kompatibilität der Armbänder, so sind die Armbänder der älteren Modelle mit 40 mm und 44 mm weiterhin mit der neuen Version kompatibel und umgekehrt.

Die Apple Watch Series 7 sollte kurz nach dem Verkaufsstart bei Apple auch bei anderen Händlern zur Bestellung angeboten werden. Auch Amazon hat die entsprechenden Produktseiten bereits vorbereitet.