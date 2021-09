Apple Watch Series 7: Detail-Vergleich offenbart minimale Neuerungen

Nach Angaben der Dokumente soll die Apple Watch Series 7 auf einen S7-Chip setzen (der trotz neuer Bezeichnung keinen Geschwindigkeitsvergleich mit dem Vorgänger wagt) und in der Aluminium-Ausführung 32 bzw. 38,8 Gramm auf die Waage bringen. Verglichen mit den Eckdaten zu Apple Watch Series 6 wäre dies eine Gewichtszunahme von jeweils knapp 2 Gramm. So brachte die Aluminium-Variante der Apple Watch Series 6 nur 30,5 bzw. 36,4 Gramm auf die Waage.

Zum Missmut der an der neuen Apple Watch interessierten Anwender hat Apple auch den Online-Auftritt der neuen Uhr noch nicht finalisiert. So fehlt die Series 7 unter anderem auf der offiziellen „Compare“-Seite Apples , auf der sich die Unterschiede alle aktuell zum Kauf verfügbaren Modelle nebeneinander anzeigen und so direkt miteinander vergleichen lassen.

Zwar hat Apple die neue Apple Watch Series 7 am Dienstag bereits angekündigt, die neue Generation der Computeruhr ist jedoch weder vorbestellbar noch kommuniziert Apple einen offiziellen Termin für die Markteinführung. Die aktuelle Sprachregelung lautet schlicht : Die Apple Watch Series 7 ist „später in diesem Herbst“ verfügbar.

Insert

You are going to send email to