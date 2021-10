Fotos-App in iOS 15: Erkannte Personen verwalten und benennen

Auch wenn iOS in Sachen Personenerkennung mittlerweile ausgesprochen gut arbeitet, kommt es dabei hin und wieder zu Fehlern. Falsch zugeordnete Namen und Gesichter könnt ihr korrigieren, in dem ihr im jeweiligen Personen-Album die Option „Auswählen -> Gesichter anzeigen“ wählt. Falsche Gesichter könnt ihr hier anwählen und über die Teilen-Funktion als „Dies ist nicht…“ markieren.

Grundsätzlich kann die Fotos-App selbständig zwischen den aufgenommenen Personen unterscheiden, ihr müsst hier in der Regel nur noch die richtigen Namen vergeben. Öffnet dazu einfach das Album „Personen“ und tippt auf eines der Miniaturbilder, um am oberen Bildschirmrand den zugehörigen Namen einzugeben.

iOS 15 hat auch eine Reihe von Neuerungen im Zusammenhang mit der Fotos-App im Gepäck. So präsentieren sich die Rückblicke teils in neuer Optik und lassen sich optional mit Songs aus Apple Music unterlegen (ein Abo vorausgesetzt). Das Infofenster zu einzelnen Fotos wurde um die Anzeige von zusätzlichen Informationen erweitert, darunter etwa Kamera und Objektiv, Belichtungszeit und die Dateigröße.

