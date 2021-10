Apple Watch Series 7: Die Vorbestellungen starten heute

Optisch lässt sich die neue Version der Uhr dann allerdings deutlich vom Vorgänger unterscheiden. So wird die Apple Watch Series 7 nicht nur in den neuen Aluminiumgehäusefarben Mitternacht, Polarstern, Grün, einem neuen Blau und Rot erhältlich sein, sondern auch über einen minimal vergrößerten Bildschirm verfügen.

Vorbestellungen für die Apple Watch Series 7 sind heute von 14 Uhr an möglich. In einer Woche, vom 15. Oktober an, wird Apple das neue Modell der Uhr dann ausliefern.

