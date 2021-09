Preise für Apple Fitness+: In Deutschland bislang keine AppleOne-Integration geplant

Angesichts der Tatsache, dass Apple Fitness+ noch in diesem Jahr auch in weiteren Ländern verfügbar sein wird, stellen sich viele Nutzer bereits die Frage „Was wird Apple Fitness+ in Deutschland kosten?“.

Eine einfache, hoffentlich zu kurz gefasste Antwort gibt uns Apple bereits auf der mittlerweile auch hierzulande verfügbaren Vorschauseite zu Fitness+. Die Monatsgebühr wird demnach 9,99 Euro betragen, wobei jeder Apple-Nutzer einen kostenlosen Probemonat nutzen kann, Käufer einer neuen Apple Watch erhalten sogar drei kostenlose Probemonate.

Spannend wird es allerdings, wenn ihr Apple Fitness+ gemeinsam mit anderen Apple-Abonnements bündeln wollt. Anders als in den USA sieht es derzeit nämlich nicht so aus, als werde Fitness+ gemeinsam mit weiteren Apple-Dienstleistungen als „Apple One“-Paket erhältlich sein. Die hierfür in Frage kommende Abostufe „Apple One Premier“ beinhaltet nämlich auch das hierzulande nicht verfügbare und bislang auch nicht angekündigte Zeitschriftenabo Apple News+.

Darüber mag zwar ein Teil der Premier-Interessenten hinwegsehen, doch Apple formuliert im Rahmen seiner Abo-Informationen zu AppleOne unmissverständlich: „Wenn Apple News+ in deinem Land oder deiner Region verfügbar ist, steht dir auch das Premier-Abonnement von Apple One zur Verfügung“.

Wenn Apple von diesem Standpunkt nicht abrückt, so bedeutet dies, dass auch Nutzer, die bereits eines der schon in Deutschland verfügbaren AppleOne-Pakete für Einzelpersonen oder Familien nutzen, Apple Fitness+ bei Interesse nur separat und damit zum Monatspreis von 9,95 Euro abonnieren können.

Nehmen wir für ein Rechenbeispiel das für 19,95 Euro erhältliche AppleOne-Paket „Familie“ als Grundlage und rechnen die 9,95 Euro für Fitness+ dazu, so bezahlen Nutzer monatlich die gleiche Summe, die für AppleOne Premier fällig wäre, verzichten dabei jedoch auf nennenswerte Leistungsvorteile. So fehlt hier nämlich nicht nur der Zugang zu Apple News+, sondern man hätte mit Premier auch satte 2 TB iCloud-Speicherplatz statt der im Familien-Paket enthaltenen 200 GB.

Bis zum Start von Apple Fitness+ in Deutschland ist es ja noch ein paar Wochen hin. Somit bleibt zumindest die Hoffnung, dass sich Apple hier noch eine AppleOne-Speziallösung für all jene Länder einfallen lässt, in denen Apple News+ nicht erhältlich ist.