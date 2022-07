Samsung: „Mainstream-Moment für faltbare Smartphones gekommen“

Eigenen Aussagen zufolge hat Samsung im vergangenen Jahr weltweit beinahe zehn Millionen faltbare Smartphones verkauft. Das entspricht einen Zuwachs von 300 Prozent gegenüber dem Vorjahr und der Hersteller will seine Absatzzahlen in diesem Segment auch in Zukunft in gleichem Maß steigern. Die Präsentation des ersten faltbaren Galaxy-Modells liegt mittlerweile drei Jahre zurück.

Samsung nimmt den Mund mit Blick auf diese Produktkategorie sicherlich nicht zuletzt auch deswegen sehr voll, weil Apple bislang keinerlei Anstalten macht, ebenfalls in diesem Segment aktiv zu werden. Die Vorsicht des iPhone-Herstellers ist allerdings auch durchaus nachvollziehbar. Abseits vom ungewohnten Formfaktor sind mit der Falttechnik auch weiterhin große Herausforderungen verbunden. Samsung hat hier bereits ordentlich Lehrgeld bezahlt, doch könne sich derartige Erfahrungen letztendlich ja auch positiv in der Produktentwicklung niederschlagen.

Samsung sieht den „Mainstream-Moment“ für faltbare Smartphones mittlerweile definitiv gekommen. Schon die bislang von Samsung in dieser Kategorie angebotenen Geräte hätten die Art und Weise, wie Mobiltelefone genutzt werden, grundsätzlich verändert. Nun will der Hersteller das mit diesem Formfaktor verbundene Potenzial weiter ausschöpfen und verspricht neue faltbare Samsung-Galaxy-Modelle, die sich gleichermaßen als ultimatives Werkzeug für Produktivität und Selbstdarstellung eignen.

Während wir mit den neuen iPhone-Modellen ja erst Mitte September rechnen, will Samsung die Katze bereits einen Monat früher aus dem Sack lassen. Der Apple-Konkurrent hat sein diesjähriges „Galaxy Unpacked“-Event für den 10. August angemeldet und kündigt damit verbunden bereits im Vorfeld an, dass wir einmal mehr neue faltbare Galaxy-Modelle sehen werden.

