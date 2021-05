Apple Watch „Pride Edition“: Neue Armbänder und Zifferblätter landen

Angekündigt wurden die neuen Apple Watch-Armbänder bereits am 17. Mai. Apple nutze den internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, der hierzulande mit IDAHOBIT abgekürzt wird, zur Vorstellung der diesjährigen „Pride Edition“.

Ab heute werden die neuen „Pride Edition“-Armbänder nun auch ausgeliefert und in Apples Filialgeschäften angeboten. begleitet werden die in zwei Varianten Verfügbaren Armbänder zudem von neuen Zifferblättern, die Apple mit der gestern bereitgestellten watchOS-Aktualisierung auf Version 7.5 ausgespielt hat.

App-Clip-Link läuft ins Leere

So stehen in der Watch-App von iOS 14.6 jetzt zwei neue Zifferblätter vom Typ Pride Woven zur Verfügung, die sich auch aktivieren lassen, wenn man die neuen Apple Watch-Armbänder nicht besitzt. Dies ist ganz praktisch, da die von Apple auf den Verpackungen der neuen Armbänder angebrachten App-Clips leider nicht verlässlich funktionieren. Wie unter anderem ifun.de-Leser Johann berichtet, läuft der mit den App Clips verknüpfte Link leider ins Leere.

Apple bietet das geflochtene Solo Loop Pride Edition für 99 Euro an. Das von Nike offerierte Nike Sport Loop Pride Edition kostet im Apple Store 49 Euro.

In zwei Varianten erhältlich

Während das Nike-Band lediglich die bekannten Regenbogenfarben anbietet, ist das geflochtene Solo Loop Pride Edition mit zusätzlichen Farben versehen. Schwarz und Braun sollen hier die Schwarze und die Latinx-Community symbolisieren, die Farben Hellblau, Rosa und Weiß sollen Transgender und nicht-binäre Personen repräsentieren. Zudem wollen die Bänder auch an all jene Menschen erinnern, die an HIV beziehungsweise AIDS gestorben sind oder damit leben.

Wer die neuen „Pride Edition“-Zifferblätter ausprobieren möchte, öffnet die Watch-App auf dem iPhone, wählt den Reiter Zifferblätter und fügt die Variante Pride Woven in der Variante mit Rechteck oder Kreis den eigenen Zifferblättern hinzu.