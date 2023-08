Apple Watch: Nomads Glow-Armband löst Bestell-Sturm aus

Der Zubehör-Anbieter Nomad fertigt schön anzuschauende Accessoires für Apple-Nutzer. Unter anderem kommt unsere diesjährige Hüllen-Empfehlung, das Nomad Modern Leather MagSafe, aus dem Produkt-Portfolio des kalifornischen Startups. Dieses startete 2012 mit seiner Ladekabel-Karte ChargeCard auf Kickstarter und traf damals den Nerv der Zeit.

Glow-Variante des Sportambandes

Ähnlich eingeschlagen hat auch die Glow-Variante des Sportambandes für die Apple Watch, das Nomad schon seit längerer Zeit anbietet. So hat das Unternehmen in der Nacht zum Mittwoch ein limitiertes „Glow in the Dark“-Armband in den Verkauf geschoben, das binnen kürzester Zeit ausverkauft wurde. Fünf Stunden nach dem Launch waren die Lager bereits zur Hälfte geleert, weitere fünf Stunden später, als in Deutschland gerade Frühstück serviert wurde, waren die Fluorkautschuk-Armbänder komplett ausverkauft.

Entsprechend ist davon auszugehen, dass Nomad hier noch mal nachlegen und eine weitere Kollektion an Armbändern auflegen wird, die den Phosphoreszenz-Effekt an die Handgelenke ihrer Träger bringen.

In mehreren Farben verfügbar

Materialien mit Phosphoreszenz-Effekt leuchten noch längere Zeit nach, nachdem diese zuvor mit Licht bestrahlt wurden. Bekannt ist der Effekt vor allem von Zifferblätter bei Uhren und Notausgang-Schildern.

Die Glow-Sonderedition des von Nomad angebotenen Sportambandes wurde zum Standardpreis von $60 angeboten. Hierzulande kosten die Armbänder des Anbieters knapp 65 Euro und werden ebenfalls in mehreren Farben und Größen offeriert. Das Sportarmband ist seit März 2022 etwa auch in Beige, Blau und Grün verfügbar.

Laut Nomad handelt es sich bei den Armbändern der „Sport Strap“-Familie um besonders leichte Apple-Watch-Armbänder, die sowohl bequem und pflegeleicht als auch antimikrobiell sein sollen und Belüftungskanäle besitzen, um die Haut unter dem Armband atmen zu lassen.