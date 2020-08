Apple Watch: Nationalpark-Herausforderung am 30. August

Auf die Apple Watch-Herausforderung zum „Tag der Umwelt“ am 5. Juni folgt in diesem Monat eine neue Challenge, bei der sich erneut animierte iMessage-Sticker erlaufen und zur Nutzung in der Nachrichten-App freischalten lassen. Die nächste Herausforderung wird in 17 Tagen starten und im dritten Jahr in Folge im Zeichen der amerikanischen Nationalparks stehen.

Den Zeitraum bis zum Start der Herausforderung in guten zwei Wochen wird Apple dazu nutzen, die Apple Watch-Herausforderung in die offizielle Aktivitäten-App zu integrieren – haltet also die Augen auf und prüft deren Vorhandensein im Auszeichnung-Tab der Aktivitäten-App.

Animierte Sticker zur Belohnung

Die Challenge wird den Bewegungsring der Apple Watch im Blick behalten und teilnehmende Anwender mit einer Auszeichnung belohnen, wenn diese am Stichtag mindestens 1,6 Kilometer gelaufen, mit dem Rollstuhl gefahren, gewandert oder gejoggt sind. Sportaufgaben, die sich mit Apples Workout-App oder allen anderen Apps loggen lassen die ihre Daten in der Health-App sichern.

Zur Belohnung für die Absolventen der Herausforderung bietet Apple neben den virtuellen Medaillen wieder zusätzliche iMessage Sticker an, wie dem Blogger Chance Miller zuerst aufgefallen ist. Diese bilden nach den springenden Fischen vom Weltumwelttag diesmal einen Wanderer im Regen, ein stilisierten Zeltplatz, ein Eichhörnchen mit Apfel und eine Tag-Nacht-Animation ab.

Erfolgreiche Abzeichenjäger werden im Anschluss an die Challenge mit den vier Stickern ausgezeichnet. Eine Übersicht der von euch bereits erreichten und noch offenen Herausforderungen findet ihr ebenfalls in der Aktivität-App auf dem iPhone.

Einige Hausforderungen stehen dabei nur in bestimmten Regionen zur Verfügung und werden auf deutschen Geräten nur dann angezeigt, wenn diese in den Einstellungen im Bereich „Allgemein“ > „Sprache und Region“ konfiguriert ist.