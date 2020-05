Apple Watch: Herausforderung zum Weltumwelttag

Bis zum sogenannten „Tag der Umwelt“ am 5. Juni werden noch 15 Tage verstreichen. Ein Zeitraum den Apple nutzen wird, um eine Apple Watch-Herausforderung für den weltweiten Aktionstag in die offizielle Aktivitäten-App zu integrieren – haltet also die Augen auf.

Animierte Sticker zur Belohnung

Die Challenge wird den Stehring der Apple Watch im Blick behalten und teilnehmende Anwender mit einer Auszeichnung belohnen, wenn diese sich mindestens 12 Stunden am Tag je eine Minute beweget haben oder aufgestanden sind.

Mit der Herausforderung zum Weltumwelttag scheint Apple die in diesem Jahr coronabedingt ausgefallene Herausforderung zum „Tag der Erde“ am 22. April nachzuholen, die traditionell Ende April ausgegeben wurde und stattet erfolgreiche Teilnehmer mit drei Stickern aus, wie dem Blogger Chance Miller zuerst aufgefallen ist.