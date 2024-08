Solltet ihr ohnehin mit den KI-Fähigkeiten von ChatGPT experimentieren, dann empfehlen wir euch die Sprachkommunikation mit dem künstlich-intelligenten Textgenerator auf die Aktionstaste des iPhone 15 Pro zu legen.

Probiert man den direkten Zugriff auf den Konversationsmodus einige Tage lang aus und behandelt diesen wie die Sprachassistenz Siri, dann lassen sich schnell Einsatzmöglichkeiten entdecken, die man so vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatte.

Ein Beispiel hier ist etwa die Erstellung einer Einkaufsliste, die man sich auf dem Fußweg zum Supermarkt einfach im Verlauf eines lockeren Gespräches erstellen lassen kann. Wie dies abläuft, haben wir gerade kurz im Video festgehalten, zwar mit einem kurzen Aussetzer in der Mitte, aber man bekommt eine ganz gute Idee davon, was möglich ist.

Anwender können ChatGPT einfach darum bitten, eine Einkaufsliste zu erstellen, auf der alle Produkte stehen, die für eine Handvoll beliebiger Gerichte benötigt werden. Anschließend nennt ihr der Roboterstimme einfach die gewünschten Gerichte und lasst euch die benötigten Zutaten in der gewünschten Menge ausgeben.

Wer will, kann sich die Einkaufsliste nun noch nach typischen Supermarkt-Bereichen wie etwa dem Tiefkühlbereich oder der Frischetheke sortieren lassen. Seid ihr soweit zufrieden mit der Liste, könnt ihr ChatGPT anschließend noch darum bitten, weitere Gerichte hinzuzufügen, die mit den ohnehin schon im Einkaufswagen abgelegten Zutaten gekocht werden können und nur noch wenig ergänzende Lebensmittel benötigen.

Wer will, fragt jetzt noch nach einer Empfehlung für die Kochreihenfolge der Gerichte, damit die Lebensmittel, die am schnellsten verderben, am frühesten aufgebraucht werden.

Die KI ersetzt hier natürlich nicht die eigene Wochenplanung, kann aber helfen und lässt einen staunen, was alles schon möglich ist.

Legt man ChatGPT für Konversationen wie diese auf die Seitentaste des iPhones, fühlt sich die Interaktion fast schon wie ein Gespräch mit Siri an und gewährt einen Vorgeschmack auf die zukünftige Systemintegration von ChatGPT.

Kannst du mir dabei helfen, eine Einkaufsliste für die kommende Woche zu machen? Ich würde gerne ein paar Gerichte und Rezepte notieren. Und du sollst mir dann sagen, welche Lebensmittel ich einkaufen soll, um die zu kochen. Und zwar gerne so, dass die sortiert sind nach den unterschiedlichen Bereichen im Supermarkt. Also Obst und Gemüse, Gefriertheke, Tiefkühlbereich etc.

Gerne helfe ich dir dabei! Lass uns zunächst die Gerichte auflisten, die du in der kommenden Woche kochen möchtest. Könntest du mir die Gerichte nennen, die du gerne zubereiten würdest? Dann erstelle ich basierend darauf die Einkaufsliste für dich.

An einem Tag würde ich gerne Pizza selber machen, vielleicht einmal Pizza Margherita und einmal was mit Champignons und Salami. Dann hätte ich einmal gerne Königsberger Klopse mit Kartoffeln, einmal eine vegane Lasagne, und einmal was Süßes, vielleicht Eierkuchen mit Apfelmoos oder so. Und kannst du mir vielleicht noch ein Gericht vorschlagen, das ich machen kann aus den Sachen, die ich dann schon eingekauft habe?

Perfekt, das klingt nach einer leckeren Woche! Ich werde dir eine Einkaufsliste erstellen, die nach den verschiedenen Bereichen im Supermarkt sortiert ist. Fangen wir an:

Obst und Gemüse:

– Tomaten (für die Pizza Margherita)

– Champignons (für die Pizza)

– Zwiebeln (für die Königsberger Klopse und vegane Lasagne)

– Knoblauch (für die Pizza und vegane Lasagne)

– Kartoffeln (für die Königsberger Klopse)

– Karotten (für die vegane Lasagne)

– Sellerie (für die vegane Lasagne)

– Paprika (optional für die vegane Lasagne)

– Apfel (für das Apfelmus)

Frische Kräuter:

– Basilikum (für die Pizza Margherita)

– Petersilie (für die Königsberger Klopse)

Kühlbereich:

– Mozzarella (für die Pizza Margherita)

– Salami (für die Pizza)

– Sojamilch oder andere pflanzliche Milch (für die vegane Lasagne und Eierkuchen)

– Veganer Käse (für die vegane Lasagne)

Tiefkühlbereich:

– Optional: Tiefkühlgemüse (wenn du Zeit sparen möchtest für die vegane Lasagne)

Trockenwaren:

– Mehl (für den Pizzateig und Eierkuchen)

– Zucker (für die Eierkuchen)

– Salz (für alle Gerichte)

– Pfeffer (für alle Gerichte)

– Muskat (für die Königsberger Klopse und vegane Lasagne)

– Essig (für die Königsberger Klopse)

– Kapern (für die Königsberger Klopse)

– Senf (für die Königsberger Klopse)

– Tomatenmark (für die vegane Lasagne)

– Lasagneblätter (für die vegane Lasagne)

Konserven:

– Passierte Tomaten (für die Pizza und vegane Lasagne)

– Apfelmus (wenn du es nicht selbst machen möchtest)

Sonstiges:

– Öl (Olivenöl für die Pizza, Pflanzenöl für die Eierkuchen)

– Backhefe (für den Pizzateig)

– Sojajoghurt oder anderer pflanzlicher Joghurt (für die vegane Lasagne)

Vorschlag für ein zusätzliches Gericht:

Mit den bereits gekauften Zutaten könntest du eine leckere Gemüsepfanne mit Kartoffeln und Champignons machen. Du kannst die Kartoffeln vorkochen und dann mit den Champignons, Zwiebeln, Knoblauch und Paprika anbraten. Ein bisschen Petersilie darüberstreuen und fertig!

Klingt das gut für dich? Fehlt noch etwas auf der Liste?

Du brauchst mir nicht alles vorlesen, aber ergänze die Liste noch um Mengenangaben für jeweils vier Personen.

Alles klar, hier sind die Mengenangaben für die Einkaufsliste, basierend auf vier Personen:

Obst und Gemüse:

– Tomaten: 6 Stück

– Champignons: 200g

– Zwiebeln: 4 Stück

– Knoblauch: 1 Knolle

– Kartoffeln: 1kg

– Karotten: 3 Stück

– Sellerie: 2 Stangen

– Paprika: 2 Stück

– Apfel: 4 Stück

Frische Kräuter:

– Basilikum: 1 Bund

– Petersilie: 1 Bund

Kühlbereich:

– Mozzarella: 400g

– Salami: 200g

– Sojamilch oder andere pflanzliche Milch: 1 Liter

– Veganer Käse: 300g

Tiefkühlbereich:

– Optional: Tiefkühlgemüse: 500g

Trockenwaren:

– Mehl: 1kg

– Zucker: 200g

– Salz: 1 Packung

– Pfeffer: 1 Packung

– Muskat: 1 Stück oder gemahlen

– Essig: 250ml

– Kapern: 100g

– Senf: 1 Glas

– Tomatenmark: 2 Dosen

– Lasagneblätter: 1 Packung

Konserven:

– Passierte Tomaten: 2 Packungen (je 500ml)

– Apfelmus: 1 Glas

Sonstiges:

– Öl: 1 Liter (Olivenöl und Pflanzenöl)

– Backhefe: 1 Packung

– Sojajoghurt oder anderer pflanzlicher Joghurt: 500g

Mit diesen Mengen solltest du gut für die Woche ausgestattet sein. Lass es mich wissen, wenn du noch etwas ergänzen möchtest!